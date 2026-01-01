Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

De Lac-Etchemin

La Voix: l'aventure est terminée pour Zac Provençal

durée 16h15
17 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’aventure de La Voix s’est arrêtée dimanche soir pour Zac Provençal, de Lac-Etchemin, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale.

À ce stade de l’émission, les coachs avaient encore six candidats chacun. Trois d’entre eux sont passés dimanche, dont Zac dans l’équipe de France D’Amour, et les trois autres s’affronteront dimanche prochain, dont René Lajoie dans l’équipe de Mario Pelchat. Après les prestations, les coachs doivent choisir qui de leur équipe mérite de s'asseoir sur une des deux chaises installées. À la fin des qualifications, il ne restera plus que deux chanteurs par équipe.

« Les qualifications c’est important parce qu’on resserre l'étau vers la finale », a précisé France D’Amour. 

Ainsi, ce dimanche, le jeune homme de 17 ans natif de Lac-Etchemin se trouvait parmi les premiers candidats à vivre la « chaise musicale. » C’est accompagné de sa guitare qu’il a interprété la Ballade de Jean Batailleur. « Je suis content de ma chanson parce que je l’ai faite pour secondaire en spectacle. Cette chanson-là va montrer que je suis capable aussi d’être plus doux dans ma voix », a-t-il confié durant l’émission.

Après sa prestation, sa coach France D’Amour a reconnu que Zac s’améliorait à chaque épreuve. Cependant, il n’a finalement pas eu sa place sur l’une des deux chaises en jeu.  « Il a une force, une fougue, une énergie, mais il est fait en flanel! Il est doux et il est fun », a mentionné la chanteuse avec enthousiasme. « Il sait ce qu’il a à faire, alors je l’ai laissé partir étudier pour devenir le rockeur qu’il veut devenir. »

Dans une publication Facebook, Zac a remercié la coach pour ses conseils et a souligné qu’il poursuivait sa passion dans son groupe familial, Provençal Band.

Pour ce qui est du chanteur de Saint-Prosper, René Lajoie, il devra relever le même défi ce dimanche. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Desjardins devient partenaire majeur d’Ovascène 

Publié à 15h00

Desjardins devient partenaire majeur d’Ovascène 

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce devient présentateur officiel des trois prochaines saisons de spectacles du diffuseur Ovascène. L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse. Ainsi, l'institution financière s'inscrit comme partenaire Premier rôle grâce à un investissement de 60 000 $ sur trois ans. La ...

LIRE LA SUITE
Le Sucre & Broue Fest tiendra une 2e édition à Saint-René

Publié à 11h00

Le Sucre & Broue Fest tiendra une 2e édition à Saint-René

Le Sucre & Broue Fest sera de retour pour une deuxième édition le 11 avril, de 11 h à 17 h, à Saint-René, sur le site de L’Autel des 12 Cabochons. L’événement, organisé par la microbrasserie Les 12 Cabochons en collaboration avec la municipalité, vise à rassembler la population autour du temps des sucres. L’activité est gratuite et ouverte à ...

LIRE LA SUITE
Véronique Bégin-Lamontagne remporte le concours Noël dans ma cité

Publié à 8h00

Véronique Bégin-Lamontagne remporte le concours Noël dans ma cité

Véronique Bégin-Lamontagne (Veronica Belam) est la gagnante de l’édition 2026 du concours en arts visuels Noël dans ma cité, organisé par la Ville de Saint-Georges.  Sélectionnée parmi les œuvres soumises dans le cadre de ce concours annuel, l’artiste s’est démarquée par la gaieté et la joie de vivre qui se dégagent de sa création. L’œuvre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge