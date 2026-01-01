La Voix: l'aventure est terminée pour Zac Provençal

L’aventure de La Voix s’est arrêtée dimanche soir pour Zac Provençal, de Lac-Etchemin, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale.

À ce stade de l’émission, les coachs avaient encore six candidats chacun. Trois d’entre eux sont passés dimanche, dont Zac dans l’équipe de France D’Amour, et les trois autres s’affronteront dimanche prochain, dont René Lajoie dans l’équipe de Mario Pelchat. Après les prestations, les coachs doivent choisir qui de leur équipe mérite de s'asseoir sur une des deux chaises installées. À la fin des qualifications, il ne restera plus que deux chanteurs par équipe.

« Les qualifications c’est important parce qu’on resserre l'étau vers la finale », a précisé France D’Amour.

Ainsi, ce dimanche, le jeune homme de 17 ans natif de Lac-Etchemin se trouvait parmi les premiers candidats à vivre la « chaise musicale. » C’est accompagné de sa guitare qu’il a interprété la Ballade de Jean Batailleur. « Je suis content de ma chanson parce que je l’ai faite pour secondaire en spectacle. Cette chanson-là va montrer que je suis capable aussi d’être plus doux dans ma voix », a-t-il confié durant l’émission.

Après sa prestation, sa coach France D’Amour a reconnu que Zac s’améliorait à chaque épreuve. Cependant, il n’a finalement pas eu sa place sur l’une des deux chaises en jeu. « Il a une force, une fougue, une énergie, mais il est fait en flanel! Il est doux et il est fun », a mentionné la chanteuse avec enthousiasme. « Il sait ce qu’il a à faire, alors je l’ai laissé partir étudier pour devenir le rockeur qu’il veut devenir. »

Dans une publication Facebook, Zac a remercié la coach pour ses conseils et a souligné qu’il poursuivait sa passion dans son groupe familial, Provençal Band.

Pour ce qui est du chanteur de Saint-Prosper, René Lajoie, il devra relever le même défi ce dimanche.