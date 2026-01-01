Place au 39e Festival Clermont-Pépin

Près de 130 jeunes sont officiellement inscrits au 39e Festival Clermont-Pépin, qui se déroule samedi et dimanche au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

De ce nombre, 78 participants se compareront dans le volet Compétitif, alors que 52 ont opté pour le volet Participatif.

Notons que dans le premier volet, 39 sont inscrits en piano, 32 en chant, deux avec des instruments à corde, une participation avec flûte traversière et une autre avec batterie, ainsi que deux groupes.

Rappelons que le concours a comme principal objectif de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique et populaire, comme par exemple en piano, en violon ou encore en chant.

L'an dernier, les lauréats se sont partagés près de 10 000$ en bourses et prix.

Les prestations débutent samedi à compter de 8 h 30, alors que le festival se poursuit dimanche, à compter de la même heure. La remise des prix aux gagnants se fera aussi cette journée.

L'entrée est libre.