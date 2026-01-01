Quatre «Prix du patrimoine» remis dans Les Etchemins

Les lauréats 2026 des Prix du patrimoine sur le territoire de la MRC des Etchemins viennent d'être dévoilés par Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Rappelons que ces prix sont décernés tous les deux ans afin de faire rayonner les initiatives qui mettent le patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) en valeur de manière respectueuse et inventive.

Dans la catégorie Conservation et préservation, le prix est allé au Restaurant la Sittelle, de Lac-Etchemin, pour les travaux de restauration du bâtiment dans lequel il opère.

Pour sa part, la Société historique de Saint-Prosper-de-Dorchester a été reconnue en Interprétation et diffusion, pour l'animation du cimetière dans le cadre des Journées du patrimoine religieux qui se déroulent chaque année en septembre.

Quant à Jean-Roch Morin, il a été désigné comme Porteur de tradition, en raison de son savoir inspirant du patrimoine acéricole, ainsi qu'à la livraison de ses conférences sur le sujet.

Enfin, le prix Préservation et mise en valeur du paysage est revenu à la Société du patrimoine de Saint-Magloire. L'organisme a construit une galerie à la Maison du patrimoine, qui offre une vue exceptionnelle sur le territoire de la MRC.

«Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats qui, par leur engagement, contribuent à préserver et à faire rayonner le patrimoine de la MRC des Etchemins. Leur travail est essentiel pour transmettre notre histoire aux générations actuelles et futures», a souligné le préfet, Christian Chabot., à l'issue de la remise des prix.