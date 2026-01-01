La comédie «Panique au casse-croûte» présentée à Saint-Philibert

Forte du succès de ses productions antérieures, la troupe de théâtre de Saint-Philibert récidive cette année avec une toute nouvelle comédie intitulée Panique au casse-croûte.

Écrite et mise en scène par Harold Gilbert, la pièce prend place vers la fin des années 50 dans un petit village beauceron. Gus et sa femme, Cécile, exploitent un petit casse-croûte avec vue sur un magnifique lac. Comme Cécile est à la veille d'accoucher, Gus a demandé à sa cousine Carole de venir leur prêter main forte. Mais la journée qui s'amorce s'annonce très mouvementée avec une grosse erreur de commande de patates, la vente surprise du terrain séparant le casse-croûte du lac et la disparition mystérieuse du maire du village.

C'est toute une panoplie de personnages plus farfelus les uns que les autres qui défileront par la suite au casse-croûte, allant de la Madame Avon au peddler beau parleur, en passant par l'homme d'affaires véreux revenu de Floride... sans oublier la jeunesse de l'époque.

Cette comédie haute en couleur regroupe 18 comédiens de Saint-Philibert et des alentours. Produite par le SLDC de Saint-Philibert, la pièce sera présentée les 22 et 23 mai, à 19 h 30, ainsi que le dimanche 24 mai à 13 h 30.

À noter qu'il ne reste que quelques billets disponibles au coût de 25$. Pour réservation: 418-957-6628.