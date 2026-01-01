Véronique Bégin-Lamontagne remporte le concours Noël dans ma cité

Véronique Bégin-Lamontagne (Veronica Belam) est la gagnante de l’édition 2026 du concours en arts visuels Noël dans ma cité, organisé par la Ville de Saint-Georges.

Sélectionnée parmi les œuvres soumises dans le cadre de ce concours annuel, l’artiste s’est démarquée par la gaieté et la joie de vivre qui se dégagent de sa création. L’œuvre gagnante illustrera les vœux de Noël 2026 de la Ville de Saint-Georges, contribuant ainsi à mettre en valeur le talent artistique local et les scènes hivernales de la cité.

La gagnante a reçu une bourse de 400 $, qui lui a été remise par la mairesse Manon Bougie, en reconnaissance de son apport artistique et de sa contribution à cette collection municipale d’œuvres sous la thématique hivernale. Il s’agit d’une deuxième distinction pour la lauréate, dont une œuvre avait été primée dans le cadre de ce concours en 2024.

Selon la tradition, l’œuvre choisie sera dévoilée au public lors du lancement du Mois de Noël, prévu en novembre prochain.

Lancée en 2013, l’initiative Noël dans ma cité vise à encourager les artistes en arts visuels et à doter la Ville d’une image distinctive pour ses cartes de vœux en cette période du temps des Fêtes.