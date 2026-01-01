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Le samedi 11 avril

Le Sucre & Broue Fest tiendra une 2e édition à Saint-René

durée 11h00
17 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Sucre & Broue Fest sera de retour pour une deuxième édition le 11 avril, de 11 h à 17 h, à Saint-René, sur le site de L’Autel des 12 Cabochons.

L’événement, organisé par la microbrasserie Les 12 Cabochons en collaboration avec la municipalité, vise à rassembler la population autour du temps des sucres.

L’activité est gratuite et ouverte à toute la famille. Elle propose une programmation axée sur les traditions de la saison, avec notamment de la tire d’érable sur neige, des feux de camp, de la musique de cabane à sucre ainsi que différentes animations pour les enfants.

Selon les organisateurs, cette initiative s’inscrit dans la volonté de créer un événement rassembleur en Beauce durant la période des sucres. « On était convaincu qu’on avait un bel événement, mais pour être bien franc, on pensait jamais avoir autant de monde. L’achalandage a dépassé toutes nos attentes pour une première édition », indique Jean-François Morin, propriétaire de L’Autel.

La municipalité de Saint-René participe également à l’organisation de l’événement. Le maire Berthier Grondin souligne l’importance de ce type d’activité pour la communauté. «  Nous sommes fiers que la municipalité soit impliquée dans ce succès. C’est une belle activité pour nos citoyens et c’est aussi une occasion d’accueillir des visiteurs d’ailleurs. Habituellement ce genre d’événement se déroule dans les grandes villes, alors c’est très positif de voir quelque chose d’aussi rassembleur se développer ici à Saint-René », mentionne-t-il.

La première édition, tenue l’an dernier, avait attiré un nombre important de visiteurs. Les organisateurs souhaitent à nouveau rejoindre un public local et régional, dans un contexte où peu d’événements de ce type sont offerts en Beauce durant le temps des sucres.

« Quand j’ai acheté l’église, une de mes priorités était de mettre en valeur la municipalité et d’y attirer des gens de l’extérieur. Depuis son ouverture, L’Autel a déjà accueilli des visiteurs provenant de Québec, Victoriaville et même Rivièredu-Loup. On s’attend encore cette année à attirer des gens de l’extérieur de la Beauce pour venir découvrir Saint-René et participer au Sucre & Broue Fest. », a ajouté Jean-François Morin.

Les organisateurs sont également à la recherche de bénévoles pour soutenir la tenue de l’événement. Les personnes intéressées peuvent écrire à jeanfrancoismorin@les12cabochons.com. 

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