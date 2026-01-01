Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

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Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 13 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival sportif de Sainte-Marie

C'est la 20e édition de l'événement.

Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie

Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.

Ventes de garage à Saint-Côme-Linière

Où: Sur tout le territoire de la municipalité

Quand: 8 h à 16 h

Festimaille de Saint-Éphren

Une journée de partage et de passion autour du tricot.

Où: Centre multifonctionnel— Saint-Éphrem

Quand: 9 h à 15 h

Dimanche 14 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival sportif de Sainte-Marie

C'est la 20e édition de l'événement.

Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie

Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.

Circuit d'initiation au golf

Jeunes de 7 à 12 ans.

Où: au Club de golf du Lac Poulin

Quand: pour les inscrits seulement.

Ventes de garage à Saint-Côme-Linière

Où: Sur tout le territoire de la municipalité

Quand: 8 h à 16 h

Rassemblement de la Chaudière

16e édition du rassemblement d'autos antiques et sportives.

Où: sur l'île Ronde à Beauceville

Quand: de 8 h à 17 h

Tour de Beauce 2026

Étape 5 - Circuit urbain

Où: Départ/Arrivée: Usine Venture (120e rue) — Saint-Georges

Quand: dès 11 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie

L’organiste Richard Paré, accompagné des clarinettistes, Mélanie Bourassa et Victor Alibert.

Où: Église de Sainte-Marie

Quand: à 15 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: Mercredi 17 juin, de 14 h à 19 h 30