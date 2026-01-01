Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

durée 06h00
13 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 13 juin

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Festival sportif de Sainte-Marie
C'est la 20e édition de l'événement.
Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie
Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.

Ventes de garage à Saint-Côme-Linière
Où: Sur tout le territoire de la municipalité
Quand: 8 h à 16 h

Festimaille de Saint-Éphren
Une journée de partage et de passion autour du tricot.
Où: Centre multifonctionnel— Saint-Éphrem
Quand: 9 h à 15 h

Dimanche 14 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Festival sportif de Sainte-Marie
C'est la 20e édition de l'événement.
Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie
Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.

Circuit d'initiation au golf
Jeunes de 7 à 12 ans.
Où: au Club de golf du Lac Poulin
Quand: pour les inscrits seulement.

Ventes de garage à Saint-Côme-Linière
Où: Sur tout le territoire de la municipalité
Quand: 8 h à 16 h

Rassemblement de la Chaudière
16e édition du rassemblement d'autos antiques et sportives.
Où: sur l'île Ronde à Beauceville
Quand: de 8 h à 17 h

Tour de Beauce 2026
Étape 5 - Circuit urbain
Où: Départ/Arrivée: Usine Venture (120e rue) — Saint-Georges
Quand: dès 11 h

Festival d’orgue de Sainte-Marie
L’organiste Richard Paré, accompagné des clarinettistes, Mélanie Bourassa et Victor Alibert.
Où: Église de Sainte-Marie
Quand: à 15 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: Mercredi 17 juin, de 14 h à 19 h 30

Soirée d'information à Saint-Simon-les-Mines
Sur l'avenir de l'église de l'endroit.
Où: Église de Saint-Simon-les-Mines
Quand: Jeudi 18 juin, dès 19 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le piano urbain fête ses 10 ans à Saint-Georges

Publié hier à 16h15

Le piano urbain fête ses 10 ans à Saint-Georges

Inauguré ce jeudi soir sur la promenade Redmond à Saint-Georges, le Piano urbain célèbre son dixième anniversaire cette année. Durant la soirée d’inauguration, quelques élocutions ont eu lieu avant une session de “Piano open” où les citoyens étaient invités à jouer quelques morceaux.  Le piano bleu que l’on peut donc désormais retrouver au ...

LIRE LA SUITE
La Saint-Jean-Baptiste sera célébrée en musique à Saint-Prosper

Publié hier à 14h00

La Saint-Jean-Baptiste sera célébrée en musique à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper célèbrera la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin sur le site du Chalet des loisirs, en face du sentier Probiski, au 2925, 15ème avenue. Plusieurs activités seront organisées pour festoyer à l'occasion de la Fête nationale du Québec. Le tout débutera avec les Chevaliers de Colomb qui offriront un souper barbecue au ...

LIRE LA SUITE
Un agriculteur de Saint-Frédéric en lice pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré

Publié hier à 9h00

Un agriculteur de Saint-Frédéric en lice pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré

François Grenier-Gagné, un agriculteur de Saint-Frédéric âgé de 33 ans, figure parmi les candidats de la 15e saison de L'Amour est dans le pré. C'est ce vendredi matin que la production a diffusé les neuf portraits des nouveaux agriculteurs et agricultrices potentiels, dont celui de François. Le Beauceron travaille sur la ferme familiale ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge