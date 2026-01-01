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Desjardins devient partenaire majeur d’Ovascène 

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17 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce devient présentateur officiel des trois prochaines saisons de spectacles du diffuseur Ovascène.

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Ainsi, l'institution financière s'inscrit comme partenaire Premier rôle grâce à un investissement de 60 000 $ sur trois ans.

La création de ce programme s’inscrit dans une démarche récente visant à structurer  et moderniser l’offre de commandite de l’organisme, afin de soutenir son développement et  d’assurer sa pérennité. Signalons qu'Ovascène joue un rôle dans la vie culturelle de La Nouvelle-Beauce depuis 43 ans.

«Desjardins a toujours été un partenaire engagé pour Ovascène. Le voir devenir le plus  important partenaire de notre histoire représente un geste fort pour la culture et pour notre  communauté. Cet engagement nous permettra de poursuivre notre mission et d’offrir une  programmation artistique riche, accessible et rassembleuse», a souligné Marie-Eve Dumas,  directrice générale. 

Pour sa part, la présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, Estelle Lehoux, signale que «la culture joue un rôle essentiel dans la vitalité et l’attractivité de notre milieu. Nous sommes  fiers d’appuyer Ovascène et de contribuer à faire vivre des expériences culturelles de qualité à la population de la Nouvelle-Beauce.»

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