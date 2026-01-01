Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 2 mai

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin

Concours des jeunes de la relève musicale.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: de 8 h 30 à 17 h

24DH St-Georges Ford

24 heures de hockey

Où: au Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 10 h à dimanche matin 10 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 22 h 30

Pièce de théâtre La Divine Illusion

Théâtre sous la chapelle.

Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville

Quand: à 19 h 30

Dimanche 3 mai

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Festival Clermont-Pépin

Concours des jeunes de la relève musicale.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: de 8 h 30 à 17 h

Matinée jeux

Découverte et conseil à la Joujouthèque de Beauce.

Où: 13240, 2e avenue, Saint-Georges

Quand: tous les dimanches, de 8 h 45 à 10 h 15

Marché des petits entrepreneurs CDI St-Victor

Apportez-vous de l'argent liquide.

Où: au Saloon Desjardins — St-Victor

Quand: de 9 h à 11 h

Beauce Carnaval

Manèges et attractions pour petits et grands.

Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges

Quand: de 12 h 30 à 18 h

Marche pour les mères endeuillées

Par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS.

Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges

Quand: de 13 h à 15 h

Cette semaine

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville

Quand: Mardi 5 mai, de 13 h à 14 h

Rencontre régulière du Cercle de Fermières

Saint-Georges #33.

Où: à la salle 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges

Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h

AGA de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Réservée aux membres en règle de l'organisme.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Centre culturel — Tring-Jonction

Quand: Jeudi 7 mai, de 13 h 30 à 14 h 30