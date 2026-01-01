Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 2 mai
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Festival Clermont-Pépin
Concours des jeunes de la relève musicale.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: de 8 h 30 à 17 h
24DH St-Georges Ford
24 heures de hockey
Où: au Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 10 h à dimanche matin 10 h
Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges
Quand: de 12 h 30 à 22 h 30
Pièce de théâtre La Divine Illusion
Théâtre sous la chapelle.
Où: Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville
Quand: à 19 h 30
Dimanche 3 mai
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Festival Clermont-Pépin
Concours des jeunes de la relève musicale.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: de 8 h 30 à 17 h
Matinée jeux
Découverte et conseil à la Joujouthèque de Beauce.
Où: 13240, 2e avenue, Saint-Georges
Quand: tous les dimanches, de 8 h 45 à 10 h 15
Marché des petits entrepreneurs CDI St-Victor
Apportez-vous de l'argent liquide.
Où: au Saloon Desjardins — St-Victor
Quand: de 9 h à 11 h
Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges
Quand: de 12 h 30 à 18 h
Marche pour les mères endeuillées
Par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS.
Où: sur l'île Pozer à Saint-Georges
Quand: de 13 h à 15 h
Cette semaine
Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Salle Curé-Denis-Morin— Beauceville
Quand: Mardi 5 mai, de 13 h à 14 h
Rencontre régulière du Cercle de Fermières
Saint-Georges #33.
Où: à la salle 3 de la Salle paroissiale — Saint-Georges
Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h
AGA de l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Réservée aux membres en règle de l'organisme.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mercredi 6 mai, dès 19 h
Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Centre culturel — Tring-Jonction
Quand: Jeudi 7 mai, de 13 h 30 à 14 h 30
Beauce Carnaval
Manèges et attractions pour petits et grands.
Où: Stationnement arrière de l'Église Assomption — Saint-Georges
Quand: Jeudi 7 mai de 18 h à 22 h