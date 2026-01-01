Une aide financière de 150 000 $ accordée à EXEcentrer

Une aide financière de 150 000 $ sur deux ans a été accordée à l'organisation culturelle EXEcentrer, par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), dans le cadre du programme Initiatives structurantes en circulation – arts actuels.

Cette subvention permettra la réalisation du projet Territoires médiatiques – Réseau de diffusion, une initiative structurante visant à développer et consolider la circulation des œuvres en arts médiatiques sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.

« Ce soutien du CALQ nous permet de consolider nos collaborations, d’inscrire les artistes dans la durée et de renforcer l’accessibilité aux arts médiatiques dans l’ensemble de la Chaudière-Appalaches », a affirmé la Beauceronne Nady Larchet, directrice générale d’EXEcentrer.

Il s’inscrit dans la foulée de l’annonce faite le 16 avril par le CALQ, qui investit plus de 3 M$ pour appuyer une première vague d’initiatives structurantes en diffusion des arts actuels, touchant douze organismes répartis dans plus de dix régions du Québec. Ces projets visent à encourager la collaboration entre acteurs culturels, à accroître l’accessibilité aux œuvres et à générer des retombées durables pour les artistes et les milieux régionaux.

Un réseau régional au service de la circulation des œuvres

Déployé sur une période de deux ans (2026–2028), le projet Territoires médiatiques a pour objectif de structurer un réseau pérenne de partenaires de diffusion et de développement en arts médiatiques. Porté par EXEcentrer, organisme nomade voué à la production, à la diffusion et à la médiation des arts médiatiques, le projet rassemblera progressivement plus de 30 partenaires de diffusion ainsi qu’une dizaine de partenaires de développement à l’échelle de la Chaudière-Appalaches.

Le réseau réunit des centres d’artistes, musées, lieux patrimoniaux, espaces culturels, organismes communautaires et acteurs territoriaux. Parmi les partenaires déjà engagés figurent notamment Regart, centre d’artistes en art actuel, le Musée Minéro, le Moulin La Lorraine, L’Espace culturel du quartier Saint-Nicolas, le Café du Mille-Lieux à Saint-Georges, Culture Chaudière-Appalaches et la MRC Beauce-Sartigan.

Des retombées concrètes pour les artistes et les publics

Grâce à cette aide du CALQ, EXEcentrer pourra offrir aux artistes des conditions structurantes de création, de diffusion et d’accompagnement, incluant des résidences de recherche et de production, des expositions en circulation dans plusieurs MRC, des performances, des projections et des classes de maître. La circulation répétée des œuvres permettra d’améliorer la stabilité des revenus des artistes, tout en favorisant leur rayonnement et leur rencontre avec des publics variés.

Un important volet de médiation culturelle accompagnera la majorité des activités, avec une attention particulière portée au jeune public et au milieu scolaire, contribuant à la démocratisation des arts médiatiques sur l’ensemble du territoire.