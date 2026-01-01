Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Samedi 30 mai

L'école de chant Trycia Turcotte présente son spectacle Rêver grand

durée 14h00
2 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'école de chant Trycia Turcotte présentera son spectacle de chant Rêver grand, le samedi 30 mai à 19 h, à la Polyvalente de Saint-Georges. 

Des artistes d'ici et de tous les âges seront réunis à l'occasion de ce spectacle célébrant le 10e anniversaire de l'école de chant. Ils interprèteront des solos, duos, trios ainsi que des numéros de groupe, le tout dans un univers pop franco-anglo avec une touche de rock.

Cette soirée sera animée par l'humoriste Peeta et des danseurs de l'école de danse Laurie Bélanger présenteront également quelques numéros.

Quelques billets sont encore disponible, mais il n’y en aura probablement plus à la porte le soir du spectacle. Pour réserver une place, contacter Trycia Turcotte au 581-372-0832 ou par courriel au trycia.professeure.chant@gmail.com.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une aide financière de 150 000 $ accordée à EXEcentrer

Publié à 12h00

Une aide financière de 150 000 $ accordée à EXEcentrer

Une aide financière de 150 000 $ sur deux ans a été accordée à l'organisation culturelle EXEcentrer, par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), dans le cadre du programme Initiatives structurantes en circulation – arts actuels. Cette subvention permettra la réalisation du projet Territoires médiatiques – Réseau de diffusion, une ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Publié à 6h00

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 2 mai Double expo sur le statut de la femme Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges. Où: Centre culturel Marie-Fitzback— ...

LIRE LA SUITE
Quatre «Prix du patrimoine» remis dans Les Etchemins

Publié hier à 17h00

Quatre «Prix du patrimoine» remis dans Les Etchemins

Les lauréats 2026 des Prix du patrimoine sur le territoire de la MRC des Etchemins viennent d'être dévoilés par Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Rappelons que ces prix sont décernés tous les deux ans afin de faire rayonner les initiatives qui mettent le patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) en valeur de manière ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge