L'école de chant Trycia Turcotte présente son spectacle Rêver grand

L'école de chant Trycia Turcotte présentera son spectacle de chant Rêver grand, le samedi 30 mai à 19 h, à la Polyvalente de Saint-Georges.

Des artistes d'ici et de tous les âges seront réunis à l'occasion de ce spectacle célébrant le 10e anniversaire de l'école de chant. Ils interprèteront des solos, duos, trios ainsi que des numéros de groupe, le tout dans un univers pop franco-anglo avec une touche de rock.

Cette soirée sera animée par l'humoriste Peeta et des danseurs de l'école de danse Laurie Bélanger présenteront également quelques numéros.

Quelques billets sont encore disponible, mais il n’y en aura probablement plus à la porte le soir du spectacle. Pour réserver une place, contacter Trycia Turcotte au 581-372-0832 ou par courriel au trycia.professeure.chant@gmail.com.