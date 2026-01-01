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Le Beauce Carnaval ajoute deux nouvelles attractions à sa flotte

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18 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Deux nouvelles attractions familiales s’ajoutent à la flotte du Beauce Carnaval cette année. 

Après un coup de cœur unanime de l’équipe, l’organisation a choisi le Jumbo. Cette attraction colorée anime des éléphants qui montent et qui descendent. « Le jeu de lumière dessus est incroyable. Le soir on dirait que c’est irréel tellement que c’est beau », a mentionné avec enthousiasme Véronique Vallée, copropriétaire de Beauce Carnaval Inc. Fabriqué en République Tchèque, il sera bientôt terminé et rejoindra le Beauce Carnaval durant l’été.

Le second manège qui rejoint l’entreprise cette année est le Mini Tagada, lui aussi s’adresse à toute la famille. « Mes enfants l’ont fait et ils ont ri tout le long », a précisé madame Vallée. Celui-ci tourne en rond et bouge sur les côtés. Originaire d’Italie, il est déjà à l’entrepôt du Beauce Carnaval, prêt pour la saison.

Le Beauce Carnaval tâche de se tenir à jour en termes d’attractions et veille à offrir une expérience optimale à ses visiteurs. « On en vend certains chaque année, ceux qu’on aime un peu moins ou qui s'accordent moins avec la flotte de manèges qu’on a et on les change », a expliqué la copropriétaire. 

Au total, l’entreprise beauceronne compte environ 48 manèges. Cependant, deux unités se déplacent à travers la province tout l’été avec une quinzaine de manèges chacune. Lors de gros événements comme le festival de Montgolfière de Gatineau, plus de manèges sont présentés. Le plus gros rassemblement est à la Grande foire de Québec où les deux unités se réunissent pour offrir une trentaine d’attractions aux visiteurs.

À Saint-Georges, le Beauce Carnaval sera de retour du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, puis du jeudi 7 mai au dimanche 10 mai.

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