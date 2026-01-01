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En spectacle à Saint-Georges le 29 mars

Édith Butler débarque en Beauce!

durée 18h00
20 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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La grande dame de la chanson acadienne, Édith Butler, débarque en Beauce pour se produire en spectacle à Saint-Georges le 29 mars.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, la chanteuse, conteuse, auteure-compositrice et musicienne d’exception démontre avec aplomb qu'elle n'a rien perdu de sa vigueur, de son dynamisme et de sa bonne humeur... malgré ses 83 ans! «(À mon âge), j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai toute une vie à raconter», lance la native du Nouveau-Brunwick.

D'ailleurs, elle arrive tout juste d’une série de concerts dans sa province d'origine, ainsi que de deux spectacles au Palais Montcalm à Québec, le week-end dernier.

Sa prestation en Beauce constitue un des arrêts de sa tournée Le Tour du Grand Bois, tirée de l’album du même nom, réalisé par une artiste acadienne de la relève, Lisa Leblanc.

Outre les nombreuses histoires qu'elle se plait à raconter, elle offrira les perles de ce nouvel opus telles que Jerrycan, Ti-Gars, Dans l’bois, et plusieurs autres, sans oublier les grands succès qui ont marqué son impressionnante carrière, comprenant 28 albums.

Plus en forme que jamais, et accompagnée de trois talentueux jeunes musiciens, Édith Butler débarquera donc au Baril Grill de Saint-Georges, le dimanche 29 mars.

Les intéressés peuvent opter pour la formule du diner-spectacle (à partir de 11 h 30), ou simplement le spectacle, qui prend son envol dès 14 h.

Pour réservation des billets, rendez-vous sur le site web du Baril Grill.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Édith Butler en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant sur la photo en début d'article.

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