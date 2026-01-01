Les Créativités beauceronnes fermeront définitivement leurs portes cet automne

Les Créativités beauceronnes, un organisme voué à la promotion de l'artisanat régional, fermera définitivement ses portes le 31 octobre prochain, après 53 ans d'existence.

C'est ce qu'a confirmé la présidente actuelle de la corporation, Claudette Labbé, lors d'un entretien avec EnBeauce.com, sur les lieux mêmes de l'organisation, qui loge dans une maison patrimoniale de plus de 200 ans, sur la route Kennedy à Notre-Dame-des-Pins.

« On n'a pas de relève », a indiqué la dame de 82 ans pour expliquer la décision, elle qui assure la fonction depuis deux décennies. Elle est seulement la 2e présidente dans l'histoire de l'organisation, après Rose-de-Lima Gagnon, qui a assumé la direction dès la fondation en 1973.

Aujourd’hui, 40 artisans sont membres des Créativités beauceronnes, pour y vendre leurs produits qui sont étalés et exposés dans la maison. On y retrouve principalement des items de couture et de tricot, mais aussi des objets de décoration, ainsi que des items en bois, comme des ustensiles de cuisine et des jouets.

Présentement, tous les produits qui ne sont pas déjà en solde, sont réduits de 20% d'ici la fermeture, afin de liquider l'inventaire au maximum. Ce qui restera sera récupéré par les membres qui les ont fabriqué.

Avec la cessation des activités, la corporation sera dissoute et l'usufruit sera remis à une organisation de même vocation, en vertu des règles de la charte de constitution.

Quant au site, qui comprend entre autres la maison et une grange, il est vendu depuis déjà plus de deux ans, a fait savoir Mme Labbé, qui n'a pas voulu révéler l'identité des acheteurs. Elle ne sait pas non plus l'utilisation future des lieux.

«C'est sûr que fermer, ça fait mal. Ça fait vingt ans que je suis ici. J'aimais ça. Je suis moi-même artisane. Mais à un moment donné, il faut penser à nous autres aussi», a admis la présidente.

Elle profitera des derniers mois d'opération pour apprécier au maximum ce que cet espace a représenté, pendant plus de 50 ans, pour la diffusion de la création artisanale beauceronne.

La maison des Créativités beauceronnes est située au 3815, route Kennedy, à Notre-Dame-des-Pins. Signalons que la maison est ouverte durant les week-ends du mois de mai, du jeudi au dimanche durant le mois de juin, et toute la semaine, à partir de juillet, jusqu'à la fermeture. Dans tous les cas, les heures sont de 9 h 30 à 16 h 30.