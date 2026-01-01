Bilan de la Semaine de l’Érable 2026

«Quelle semaine exceptionnelle! Cette 8e édition réaffirme l’importance de célébrer le temps des sucres en Beauce puisqu’elle a généré un grand achalandage chez les participants.»

Tel est le bilan dressé par Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce, à l'issue de la Semaine de l’érable qui s'est déroulée du 13 au 22 mars.

Au total, 15 restaurateurs de la région ont participé à cette 8e édition qui visait à mettre en évidence l’excellence des tables beauceronnes, la créativité des chefs et la fierté des produits de l’érable beauceron.

Un prix du public sera décerné prochainement pour les 15 finalistes, qui remportent déjà un pendentif feuille d’érable en or, créé par la Bijouterie et Joaillerie du Forgeron d’Or. Parmi eux, un chanceux récoltera également un chèque-cadeau de 250$, dans l’un des 15 restaurants de la Semaine, un forfait famille week-end (deux adultes et deux enfants) pour le Festival Beauceron de l’Érable, en plus d’un panier cadeau de l’Érable du Québec.

Orhrestrée par Destination Beauce, l'événement a reçu l'appui financier du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que de Tourisme Chaudière-Appalaches.