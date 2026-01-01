Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 27 au 29 mars ?

durée 06h00
27 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 27 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Samedi 28 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Dimanche 29 mars

Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

La Traversée de la Chaudière
Ambiance festive et défis.
Où: au Centre de Ski Saint-Georges
Quand: de 12 h à 16 h

Coco-Ferme de Pâques
Alice vous ouvre les portes d’un univers aussi curieux que magique.
Où: au Centre Caztel de Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 16 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Gédéon
Objectif de 60 donneurs.
Où:  Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: Mardi 31 mars, de 14 h à 20 h

Soirée d’information du camp de jour de Saint-Frédéric
Présentation des activités et des nouveautés.
Où: Chalet des loisirs —  Saint-Frédéric
Quand: Mardi 31 mars à 18 h 30

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nathan Loignon sort son premier album « Douce folie saisonnière »

Publié le 25 mars 2026

Nathan Loignon sort son premier album « Douce folie saisonnière »

Le pianiste prodige Nathan Loignon publie son tout premier album Douce folie saisonnière, le 2 avril prochain. Produit par GSI Musique, ce disque contient 12 morceaux entièrement composés par ce jeune Beauceron de 19 ans.  « C’est un album très émotif. Il a composé les trois quarts de l’album durant la maladie de sa mère. Il parle de ...

LIRE LA SUITE
Une 5e édition d’Art sonore à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre

Publié le 25 mars 2026

Une 5e édition d’Art sonore à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre

L’organisme EXEcentrer présentera, le 25 avril prochain à l’Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil de Saint-Benoît-Labre, la 5e édition de son événement Art sonore à l’Abbaye, qui réunira cinq artistes autour de créations originales en lien avec ce lieu patrimonial de la Beauce. L’initiative vise notamment à faire découvrir les arts médiatiques au public ...

LIRE LA SUITE
Les Rossignols bientôt en spectacle

Publié le 24 mars 2026

Les Rossignols bientôt en spectacle

La chorale Les Rossignols présentera le mois prochain son tout nouveau spectacle, à l'auditorium de la Polyvalente de Saint‑Georges. Intitulé Un monde merveilleux, ce concert vibrant et inspirant proposera au public un voyage musical empreint d’espoir, de poésie et de beauté. Le programme inclut notamment une œuvre inédite, Une terre à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge