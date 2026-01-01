Quoi faire en Beauce du 27 au 29 mars ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 27 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Samedi 28 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Dimanche 29 mars

Exposition Mille et une facettes

Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

La Traversée de la Chaudière

Ambiance festive et défis.

Où: au Centre de Ski Saint-Georges

Quand: de 12 h à 16 h

Coco-Ferme de Pâques

Alice vous ouvre les portes d’un univers aussi curieux que magique.

Où: au Centre Caztel de Sainte-Marie

Quand: de 13 h à 16 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Gédéon

Objectif de 60 donneurs.

Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon

Quand: Mardi 31 mars, de 14 h à 20 h