Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 27 au 29 mars ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 27 mars
Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Samedi 28 mars
Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Dimanche 29 mars
Exposition Mille et une facettes
Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
La Traversée de la Chaudière
Ambiance festive et défis.
Où: au Centre de Ski Saint-Georges
Quand: de 12 h à 16 h
Coco-Ferme de Pâques
Alice vous ouvre les portes d’un univers aussi curieux que magique.
Où: au Centre Caztel de Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 16 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Gédéon
Objectif de 60 donneurs.
Où: Aréna Marcel Dutil — Saint-Gédéon
Quand: Mardi 31 mars, de 14 h à 20 h
Soirée d’information du camp de jour de Saint-Frédéric
Présentation des activités et des nouveautés.
Où: Chalet des loisirs — Saint-Frédéric
Quand: Mardi 31 mars à 18 h 30