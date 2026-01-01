Près de 130 citoyens se sont présentés aux portes ouvertes à Frampton

Les portes de l'hôtel de ville et des installations municipales de Frampton se sont ouvertes pour les citoyens samedi 21 mars.

Près de 130 visiteurs se sont présentés tout au long de la journée afin de rencontrer les élus et le personnel municipal. Les citoyens ont pu découvrir les services offerts par la municipalité ainsi que ceux de plusieurs organismes partenaires.

Cette journée portes ouvertes a permis aux participants d’en apprendre davantage sur les projets en cours et les nouveautés à venir. Les visiteurs ont également eu l’occasion de poser leurs questions, d’échanger avec les équipes municipales et de mieux comprendre le fonctionnement de leur administration locale.

Des liens se sont tissés entre citoyens, élus et employés, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Plusieurs personnes ont aussi profité de l’événement pour visiter les installations municipales, rencontrer différents intervenants du milieu, participer à des tirages et découvrir l’ensemble des services disponibles à Frampton. Pour l’occasion, la Caserne de pompier et Espace Culture Frampton ont ouvert leurs portes aux visiteurs.