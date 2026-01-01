Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Hôtel de ville et installations municipales

Près de 130 citoyens se sont présentés aux portes ouvertes à Frampton

durée 14h00
23 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les portes de l'hôtel de ville et des installations municipales de Frampton se sont ouvertes pour les citoyens samedi 21 mars.

Près de 130 visiteurs se sont présentés tout au long de la journée afin de rencontrer les élus et le personnel municipal. Les citoyens ont pu découvrir les services offerts par la municipalité ainsi que ceux de plusieurs organismes partenaires.

Cette journée portes ouvertes a permis aux participants d’en apprendre davantage sur les projets en cours et les nouveautés à venir. Les visiteurs ont également eu l’occasion de poser leurs questions, d’échanger avec les équipes municipales et de mieux comprendre le fonctionnement de leur administration locale.

Des liens se sont tissés entre citoyens, élus et employés, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Plusieurs personnes ont aussi profité de l’événement pour visiter les installations municipales, rencontrer différents intervenants du milieu, participer à des tirages et découvrir l’ensemble des services disponibles à Frampton. Pour l’occasion, la Caserne de pompier et Espace Culture Frampton ont ouvert leurs portes aux visiteurs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Voix: fin de parcours pour René Lajoie

Publié à 13h00

La Voix: fin de parcours pour René Lajoie

Le parcours de René Lajoie à l’émission La Voix a pris fin ce dimanche soir lors de l’étape des qualifications.  Le chanteur originaire de Saint-Prosper, qui faisait partie de l’équipe de Mario Pelchat, a offert une solide performance sur la chanson Tu as gagné. « Mon défi dans cette chanson, c’est le début acapella », a-t-il confié avant sa ...

LIRE LA SUITE
Bilan de la Semaine de l’Érable 2026

Publié à 10h00

Bilan de la Semaine de l’Érable 2026

«Quelle semaine exceptionnelle! Cette 8e édition réaffirme l’importance de célébrer le temps des sucres en Beauce puisqu’elle a généré un grand achalandage chez les participants.» Tel est le bilan dressé par Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce, à l'issue de la Semaine de l’érable qui s'est ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 21 mars 2026

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 21 mars Exposition Mille et une facettes Oeuvres de l'artiste Sylvie Morin. Où: Galerie d'art de Sainte-Marie Quand: jusqu'au 29 mars Pop-up au Café du Mille-Lieux Découverte de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge