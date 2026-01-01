«Le procès dans l’affaire Maggie Smith» revient cet été

L’événement théâtral Le procès dans l’affaire Maggie Smith sera de retour cet été sur le site historique de Cumberland à Saint-Simon-les-Mines.

En formule théâtrale participative et immersive, cette production est inspirée d’un fait vécu qui s’est produit à Cumberland Mills en Beauce.

La soirée débute dans la Halte Expérientielle Desjardins avec un bulletin de nouvelles spécial qui permettra d’en apprendre davantage sur l’événement. Par la suite, les spectateurs se rendront au lieu fictif de la tragédie dans les jardins Harbottle, pour rencontrer un témoin du drame. Afin de faire avancer l’enquête, ils pourront chercher des indices sur les lieux de la tragédie et ainsi récolter des pièces à conviction.

Une fois l’enquête terminée, l’action se transporte à l’église Saint-Paul de Cumberland qui, pour l’occasion, deviendra la Cour du district de Beauce. Sous la présidence du Juge Léonce Cliche, des témoins seront interrogés par les avocats Baillargeon et Vézina. Un jury, composé de spectateurs, va être invité à se prononcer sur le verdict. Le public sera également invité à voter.

Cette production, qui regroupe vingt-cinq comédiens en virtuel et en présentiel provenant de la Beauce et de la région de Québec, est une création d'Yvan Poulin, qui agit aussi comme metteur en scène.

Les représentations auront lieu les vendredis, du 19 juin au 7 août, à 19 h 30, et les 14 et 21 août à 1 9h. Les billets sont en vente au coût de 35$ (+ frais de billetterie) sur le site Web de la Société historique de Cumberland.