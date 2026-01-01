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École de danse Laurie Bélanger

De jeunes danseuses de la Beauce brillent sur la scène provinciale

durée 10h00
6 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des groupes de l'École de danse Laurie Bélanger (EDLB Danse), de Saint-Georges, se sont distinguées sur la scène provinciale, lors de deux importantes compétitions tenues récemment.

Ainsi, la chorégraphie Watch, présentée par la formation Nxt Lvl, s’est démarquée en remportant le VIEW Overall Novice Highest Mark Award, remis à la routine novice ayant obtenu la meilleure note de toute la compétition. Cette dernière avait lieu au Centre des congrès de Québec, du 23 au 26 avril.

À ce même challenge, Nxt Lvl et The Core, ont terminé en 2e position de la grande finale (qui réunissait huit numéros de huit studios différents), avec la présentation de la chorégraphie Oracle Urbain.

Quant au IDance Experience, qui s'est déroulé au PEPS de l'Université Laval, du 26 au 29 mars, les formations ont bien paru avec les trois chorégraphies présentées: Oracle Urbain (3e place - Novice grand groupe), Watch (3e place - Novice petit groupe), et No Discounts (4e place - Novice petit groupe)

Notons que la délégation de l’école qui a pris part aux compétitions était composé de 15 danseuses âgées, de 13 à 18 ans, sous la direction de Laurie Bélanger et Audrey Turcotte.

« Nous sommes très fières de nos résultats de fin de saison. Cette année, nous avons osé autant dans les choix musicaux que dans le mouvement et les concepts proposés. Ce que les juges ont surtout reconnu, c’est la performance, l’expression et l’engagement sur scène. Les filles se sont dépassées et ont livré le meilleur d’elles-mêmes »,  a indiqué la chorégraphe et coach, Audrey Turcotte

Signalons que EDLB Danse présente son spectacle de fin d’année, Carte Blanche, qui sera tiendra à la Salle Alphonse-Desjardins du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, le dimanche 10 mai. Deux prestations sont prévues, l'une à 13 h et l'autre à 16 h.

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