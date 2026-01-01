Les Rossignols bientôt en spectacle

La chorale Les Rossignols présentera le mois prochain son tout nouveau spectacle, à l'auditorium de la Polyvalente de Saint‑Georges.

Intitulé Un monde merveilleux, ce concert vibrant et inspirant proposera au public un voyage musical empreint d’espoir, de poésie et de beauté.

Le programme inclut notamment une œuvre inédite, Une terre à protéger, composée spécialement pour les Rossignols, par l’auteure de la région Chantal Bureau.

Le spectacle sera enrichi par la participation de musiciens invités soit Robert Maheux, à la contrebasse, Daniel Langlois, à la guitare, et Johanne Bolduc, aux percussions

La mise en scène est signée Marie‑Esther Poulin.

Fort d’une histoire de 58 ans, le chœur des Rossignols continue de se renouveler et d’émerveiller. Sous la direction artistique et musicale d’Anne‑Marie Fortin et de Dominique Bureau, deux passionnées engagées dans le développement artistique des jeunes choristes, l’ensemble poursuit son évolution et repousse sans cesse ses limites.

La chorale offrira deux représentations, soit le samedi 18 avril à 19, h ainsi que le dimanche 19 avril, à 13 h 30.

Les billets (20 $ adulte, 5 $ 13-17 ans, gratuit pour les enfants) sont en vente auprès des membres de la chorale, ainsi qu'à la porte lors de représentations.