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Avec EXEcentrer

Une 5e édition d’Art sonore à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre

durée 10h00
25 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

L’organisme EXEcentrer présentera, le 25 avril prochain à l’Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil de Saint-Benoît-Labre, la 5e édition de son événement Art sonore à l’Abbaye, qui réunira cinq artistes autour de créations originales en lien avec ce lieu patrimonial de la Beauce. L’initiative vise notamment à faire découvrir les arts médiatiques au public régional.

Placée sous le commissariat d’Alain Lapierre, cette édition s’articulera autour du thème « Détournements ».

Les artistes invités seront appelés à créer ou revisiter des œuvres en s’inspirant du site et en explorant différentes formes de transformation artistique, que ce soit à partir d’objets, d’images ou de sons.

Avant la soirée de diffusion, les participants bénéficieront d’une résidence de création de quatre jours à l’Abbaye. Cette période leur permettra de s’approprier l’espace et de préparer leurs performances, qui seront présentées lors de l’événement du 25 avril.

« À chaque édition, Art sonore à l’Abbaye offre une occasion unique de faire découvrir des pratiques artistiques innovantes à la population locale et de proposer un contexte de diffusion rare où œuvres et lieu entrent en dialogue étroit, tout en étant dans un esprit convivial et décontracté. Pour les artistes, c’est aussi un espace de prédilection pour repousser leurs limites et sortir de leur zone de confort, en misant sur l’expérimentation et la prise de risques artistiques. L'événement est vraiment un incontournable, à chaque année », a expliqué la directrice générale d’EXEcentrer, Nady Larchet.

Parmi les artistes annoncés figurent notamment Nathalie Bujold, qui travaillera à partir de l’orgue de la chapelle, ainsi que le duo formé d’Éric Quach et Philippe Léonard. Alexandre St-Onge et Vincent Thériault complètent la programmation, ce dernier proposant une installation présentée en continu lors de la soirée.

L’événement sera également accompagné d’un volet radiophonique, en collaboration avec une émission spécialisée, afin de mettre en lumière le travail des artistes et de le rendre accessible à un public plus large, au-delà de la région.

Avec cette cinquième édition, l’organisation poursuit son objectif de démocratiser les arts médiatiques en région, en misant sur une expérience artistique ancrée dans le territoire et accessible au public de la Beauce.

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