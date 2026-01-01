Le spectacle d'Édith Butler reporté à l'automne

Le spectacle d'Édith Butler, qui était prévu ce dimanche 29 mars à Saint-Georges, est reporté à l'automne prochain.

C'est ce que vient d'annoncer la direction du Baril Grill «pour des raisons hors de notre contrôle», où devait se produire la grande dame de la chanson acadienne.

Les billets et les réservations déjà effectués seront valides et honorés pour la nouvelle date de la prestation, qui sera le dimanche 25 octobre prochain. On encourage fortement les détenteurs à garder ces billets, afin de préserver la priorité des places qui ont déjà été attitrées lors de l'achat.

Toutefois, pour ceux et celles qui souhaiteraient obtenir un remboursement, ils pourront s'exécuter auprès de l'administration du Baril Grill, par voie de courriel, à compter du 8 avril. Notez que ce remboursement n'est pas échangeable pour un certificat-cadeau ou une autre promotion offerte par l'établissement.