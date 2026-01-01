Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 3 au 5 avril ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 3 avril
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Collecte de sang à Lac-Mégantic
Objectif de 100 donneurs.
Où: Centre sportif Mégantic — Lac-Mégantic
Quand: de 13 h 30 à 19 h 30
Démonstration des Jabs cheerleading
Toutes les équipes du groupe y participent.
Où: École secondaire Veilleux — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h
Samedi 4 avril
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Fermette de Pâques
Animation et surprises.
Où: Les Galeries de la Chaudière — Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 16 h
Séries de la Ligue M25
Lévis 3 contre Belay Construction.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 13 h
Séries de la Ligue M25
Lévis 2 contre Paw-Paw St-Georges.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 15 h
Séries de la Ligue M25
Beauce-Centre contre Métal Tech.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 15 h 30
Séries de la Ligue M25
Lévis 1 contre Beauce-Nord.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 17 h 30
Match 4 de la finale dans la Ligue de hockey Côte-Sud
Sainte-Marie reçoit Saint-Jean-Port-Joli.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h
Dimanche 5 avril
Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Cette semaine
Réunion régulière des Fermières de Saint-Georges
Rencontre du Cercle No 33.
Où: 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: Mercredi 8 avril dès 13 h 30
Vie culturelle mariveraine
Rencontre d'information pour discuter de la politique culturelle de la Ville.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: Mercredi 8 avril dès 19 h