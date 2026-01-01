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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

durée 06h00
16 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 16 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Expositions Célébrons la couleur
Oeuvres de plusieurs artistes.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Exposition de Saint-Prosper
55e édition de l'événement
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 11 h à 23 h

La Tablée Richelieu
Dégustation de vins et fromages
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 17 h

Beauce Rock Contest
Sept groupes tentent de se qualifier pour la finale.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: dès 19 h

Courses à l'Autodrome Chaudière
Catégories Sportsman, Vintage, Légendes Modifiées et Sport Compact Senior
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 9 h

Dimanche 17 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Expositions Célébrons la couleur
Oeuvres de plusieurs artistes.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Courses à l'Autodrome Chaudière
Catégories Mini Sportsman, Triple Couronne Féminine, Mini Mods et NASCAR Sport Compact.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 9 h

Fête familiale
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles
Où: Parc-des-Sept-Chutes — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Exposition de Saint-Prosper
55e édition de l'événement
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 11 h à 23 h

Cette semaine

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand:  Mardi 19 mai, de 13 h à 14 h 30

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Bureau municipal — Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand:  Jeudi 21 mai, de 10 h à 11 h 30

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