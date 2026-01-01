Franc succès pour la 2e édition de la Fiesta Beauce Salsa

La 2e édition de la Fiesta Beauce Salsa a confirmé que la danse latine est bien vivante en Beauce et elle prend de plus en plus d’ampleur.

Organisé à Saint-Georges par Pierre Vachon, propriétaire de l’école de danse Beauce Salsa, l’événement a rassemblé des amateurs de danse, des passionnés de musique latine, des artistes et de nombreux curieux, dans une ambiance festive, chaleureuse et rassembleuse.

« Notre objectif est clair : faire de la Beauce une destination reconnue pour la danse latine au Québec », a souligné Pierre Vachon. « La Fiesta Beauce Salsa, ce n’est pas seulement un spectacle. C’est la preuve que la danse latine rassembler les gens, créer de l’énergie positive et faire vibrer toute une région. »

La soirée du 8 mai a ainsi débuté avec quatre ateliers de danse latine, animés par des professeurs reconnus. Ces ateliers ont permis aux participants de découvrir ou d’approfondir différents styles de danse.

Le spectacle a ensuite mis en lumière le talent, l’énergie et la passion de 60 artistes, présentés en solo, en duo et en troupe. Provenant notamment de Québec, Montréal, Lévis, Thetford et de la Beauce, les artistes ont offert au public une grande diversité de numéros inspirés de plusieurs styles latins, dont la salsa, la bachata, le merengue et le reggaeton. Après le spectacle, la fête s’est poursuivie sur la piste de danse.

Fort du succès de cette édition, Pierre Vachon et son équipe ont déjà commencé à travailler sur la 3e édition de la Fiesta Beauce Salsa, qui aura lieu le samedi 10 avril 2027, au Cabaret des Amants de la Scène.