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D’une plume invisible à une femme libre

Sonia Lapointe lance son nouveau livre

durée 10h00
16 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

L’auteure, conférencière et graphiste Sonia Lapointe a procédé au lancement de son nouveau livre D’une plume invisible à une femme libre, publié à la maison d’édition Un Million de rêves

L’événement, qui a réuni plus d’une cinquantaine de personnes le 9 mai Lotus Studio de Lac-Mégantic, a été marquée par des lectures d’extraits, des prises de parole et une rencontre avec l’auteure. Le public  présent a également pu se procurer le livre dédicacé par la créatrice. 

Ce nouvel ouvrage, deuxième livre solo de l'auteure qui est originaire de la région de Lac-Mégantic, propose un récit de transformation  personnelle. Élégamment tissé, celui-ci offre une combinaison de textes introspectifs, de poésies et d’extraits de journaux intimes, qui une fois assemblée présente l’évolution de la jeune femme  qu’elle était à celle qui s’accueille aujourd’hui. L’auteure y aborde notamment les thèmes de la  voix, de l’identité et de l’affirmation de soi. 

Le livre D’une plume invisible à une femme libre est maintenant disponible auprès de l’auteure. Des photos supplémentaires sont disponibles sur demande.

Signalons que Sonia Lapointe a écrit ou coécrit cinq ouvrages, dont Choisir ma voix et jeter le plan (2022), et participé à trois projets collectifs en tant qu’auteure et prête-plume. Elle se spécialise dans les projets mettant de l’avant l’humain et la créativité.

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