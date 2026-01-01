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Bravo, tu as gagné

Une nouvelle chanson pour Tocadéo

durée 12h00
29 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Après la participation de René Lajoie à l'émission La Voix, le groupe Tocadéo, dont fait partie le Beauceron, sort une toute nouvelle chanson intitulée Bravo, tu as gagné

Avec Bravo, tu as gagné, les quatre voix masculines revisitent l’un des grands classiques du groupe légendaire ABBA: la chanson The Winner Takes It All. Cette interprétation s’inscrit dans la lignée de la version française enregistrée par Mireille Mathieu en 1981, dont elle constitue un réarrangement original et actuel.

Dans cette version entièrement repensée pour quatre voix, Tocadéo fait redécouvrir toute l’émotion et la profondeur de cette pièce intemporelle. Les harmonies riches et la puissance vocale du groupe donnent une nouvelle dimension à cette chanson qui parle de l’amour, des séparations et de ces moments où la vie nous demande d’accepter que quelqu’un d’autre gagne la partie.

Entre sensibilité, intensité et élégance vocale, Tocadéo transforme ce classique en un moment musical vibrant qui touche autant le cœur que la mémoire collective.

Ce titre est désormais disponible sur toutes les plateformes. 

Notons que suite au départ de Patrick Olafson la semaine dernière, le quatuor est complété par Mike Melino.

Tocadéo sera en spectacle à Saint-Georges le 12 mars 2027. Les billets seront en vente prochainement aux Amants de la scène.

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