Trois concerts en vue pour le Festival d’orgue de Sainte-Marie

À l’aube de ses vingt-cinq ans d’existence, le Festival d’orgue de Sainte-Marie présente trois concerts qui mettront en valeur l’imposant orgue Casavant de 1916, qui fait résonner l'église de l'endroit avec ses quelque 2500 tuyaux.

Le concert d’ouverture du dimanche 31 mai, accueillera l’Ensemble Dal Segno de Québec, formation remarquable composée exclusivement de voix féminines. Le chœur sera accompagné par l’organiste titulaire de renom, Dominique Gagnon, également professeur d’orgue au Cégep de Sainte-Foy et au Conservatoire de musique de Québec.

C'est l’organiste Mélanie Barney qui exécutera la seconde prestation, présentée le dimanche suivant (7 juin). Elle offrira un programme aux accents royaux intitulé Éclats britanniques: de Westminster à Windsor! Les œuvres des compositeurs Elgar et Rutter y seront notamment à l’honneur.

Enfin, le 14 juin, le Festival recevra l’organiste réputé, Richard Paré, accompagné d’un duo de clarinettistes, Mélanie Bourassa et Victor Alibert. Cette rencontre originale plongera le public dans l’univers de la période baroque, grâce à des arrangements signés par les interprètes, en plus d’œuvres pour orgue solo de la période romantique.

Les concerts sont toujours gratuits et présentés en direct sur écran géant à 15 h en l’église de Sainte-Marie. Pour plus d’information sur le Festival et sur les grandes orgues de Sainte-Marie, visitez le site Internet de l'événement.