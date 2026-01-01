La relève artistique à l’honneur au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches présente jusqu’au 7 avril la deuxième édition de l’Exposition de la relève à sa galerie d’art du campus de Saint-Georges.

L’événement met en valeur des œuvres réalisées par des élèves du secondaire provenant de plusieurs écoles de la région, offrant au public un aperçu du talent artistique émergent en Beauce.

Organisée en collaboration avec le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, l’exposition rassemble des créations variées, allant du dessin à la sculpture, en passant par la peinture et d’autres formes d’expression.

Les œuvres proviennent notamment d’élèves de la Polyvalente de Saint-Georges, de la Polyvalente Benoit-Vachon, de l’École secondaire Veilleux, de l’École Jésus-Marie de Beauceville, de la Polyvalente Bélanger et de l’École des Deux Rives.

L’initiative permet aussi aux jeunes artistes de vivre une première expérience de diffusion publique.

« En prenant place dans notre galerie d’art, l’exposition offre aux jeunes du secondaire une occasion unique de vivre une première expérience de diffusion publique. La qualité des œuvres présentées est remarquable », a souligné Christian Pépin, enseignant et coordonnateur du programme en arts visuels au cégep.

Accessible gratuitement au public durant les heures d’ouverture de l’établissement, l’exposition s’inscrit également dans une volonté de créer des liens entre le milieu secondaire et les études collégiales en arts visuels.

Inaugurée en 2024, la galerie du campus accueille à la fois des œuvres étudiantes et professionnelles. Le cégep précise que cette initiative vise à encourager la relève artistique tout en faisant découvrir les possibilités de formation en arts dans la région.