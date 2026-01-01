Mémoire des transversales: un recueil pour laisser sa trace

L'artiste-peintre et écrivaine Josiane Fortin a réussi à combiner en un seul événement ses passions que sont la littérature et les arts visuels, avec le lancement aujourd'hui du livre Mémoire des transversales, ainsi que le vernissage d'une exposition liée à la publication.

Le tout s'est déroulé au Manoir du Quartier de Saint-Georges, puisque 10 résidentes et résidents aînés de l'établissement ont participé au projet.

Mme Fortin a d'abord rencontré individuellement chacune des personnes participantes qui lui ont raconté un fait vécu particulier de leur existence. L'auteure a ensuite pondu un texte fictif mais basé sur l'histoire racontée.

Puis pour chaque synopsis créé, l'artiste a peint une toile acrylique inspirée du texte mais aussi de la rencontre avec ces personnes.

Le bouquin qui a été lancé est un recueil des 10 textes, avec une reproduction des 10 toiles. Et ces dernières constituaient les oeuvres de l'exposition présentée aujourd'hui.

«Pour moi, la mémoire, c'est super important, de laisser justement sa trace, a déclaré Josiane Fortin au vernissage. Pour moi, les transversales représentent des chemins qu'on n'a pas empruntés parce qu'à plusieurs moments dans notre vie, on doit prendre des décisions et ça, c'est ce qui fait la différence dans notre existence.»

Elle a tenu à remercier les résidents qui ont embarqué dans «ce projet un peu fou», et qui étaient tous présents pour le lancement: Louisette Guay, Anne-Renée Lachance, Marie-Ève Langelier, Gertrude Larivière, Raymond Jobin, Marcel A. Paquette, Lisette Poulin, Adrienne Routhier, Jean-Noël Veilleux et Olivette Veilleux.

Pour mener à bien cette réalisation, Mme Fortin a aussi pu compter sur la collaboration de Chloé Poulin, coordonnatrice en loisirs, et Peggy Poulin, directrice et copropriétaire du Manoir du Quartier.