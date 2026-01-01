Fabien Cloutier rencontre des élèves pour promouvoir la Route de la Beauce

En parallèle du lancement de la campagne pour La route de la Beauce, Destination Beauce a déployé une initiative éducative dans toutes les écoles primaires de la région.

Depuis plusieurs années, les élèves de 5e année reçoivent le cahier du Miracle Beauceron, un outil ludique et pédagogique visant à leur faire découvrir les thématiques des Miracles beaucerons et à mieux comprendre leur territoire.

Cette année, un concours visait à encourager l’appropriation du patrimoine local et des thématiques uniques à la Beauce, tout en stimulant la créativité des élèves autour des histoires et légendes de la région. La classe gagnante se voyait remporter une conférence exclusive présentée par Fabien Cloutier, permettant aux élèves d’échanger directement avec l’artiste sur ses racines, son parcours et sa vision de la Beauce.

Parmi les classes participantes, celle de l’école de Sainte-Marguerite s’est grandement démarquée. Un projet radio inspirant a permis aux élèves de développer leur curiosité, leur créativité et leurs talents de communication tout en redécouvrant la Beauce. À partir du Cahier des Miracles beaucerons, ils ont imaginé et enregistré des chroniques originales présentant deux « Miracles » de leur école et leur coup de cœur du livre. Exceptionnellement, certains moments ont été filmés, ajoutant une dimension vivante au projet. Fortement appréciée, cette initiative a suscité un réel enthousiasme et renforcé leur sentiment d’appartenance. Une expérience marquante qui leur a fait voir leur région sous un tout nouveau jour.

« Voir les jeunes s’approprier les Miracles beaucerons avec autant d’enthousiasme est extrêmement porteur pour l’avenir du projet. On sent une vraie fierté se transmettre, et c’est exactement ce qu’on souhaite cultiver. Fidèle a lui-même, Fabien a été extrêmement généreux avec les élèves et ceux-ci se sont montrés très curieux tout au long de cette rencontre mémorable », a souligné Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

Fabien Cloutier sur la Route de la Beauce

Comme mentionné plus haut, Destination Beauce, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches et URBANIA, a lancé une toute nouvelle campagne publicitaire dédiée à la Route de la Beauce. Cette initiative met en vedette l’artiste beauceron Fabien Cloutier, qui retourne à ses origines beauceronnes.

À travers la Route de la Beauce et les Miracles Beaucerons, il revisite les histoires, les paysages et les fiertés qui ont façonné son identité et son parcours.

En suivant l'acteur dans son parcours tout au long de la Route de la Beauce, la campagne propose une immersion dans des lieux marquants de la Beauce et ses amis de longue date. Déployée sur différentes plateformes numériques, la campagne vise à accroître la notoriété de la Route de la Beauce, encourager les visiteurs à la parcourir en entier, renforcer son positionnement comme produit touristique distinctif en Chaudière-Appalaches et à valoriser l’unicité des Beaucerons.