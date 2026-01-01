Beauceville dévoile la programmation des Rendez-vous d'été 2026

La Ville de Beauceville a annoncé la programmation 2026 des Rendez-vous d’été, dont Beauce Auto Ford Lincoln sera le présentateur officiel pour les trois prochaines années.

Présentés du 5 juin au 25 août prochain, les Rendez-vous d’été Beauce Auto Ford Lincoln proposeront une programmation variée destinée aux familles, aux amateurs de musique, aux passionnés d’activités extérieures et aux citoyens de tous les âges. La grande majorité des activités offertes dans le cadre de la programmation seront gratuites.

Détails sur la programmation

Parmi les événements au programme, les citoyens pourront notamment participer aux 5 à 8 festifs à l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD avec S.N Danse country-pop et Luce Veilleux, au début et à la fin de l’été. Au parc de l’Île-Ronde, le Rassemblement de la Chaudière sera de retour le 7 juin (remis au 14 juin en cas de pluie), tout comme le Festibière Rotary, le 20 juin, et Ouvre ton coeur à l’espoir, le 27 juin.

Plusieurs fêtes familiales gratuites sont aussi prévues. La première aura lieu à la Cité sportive Rotary le 20 juin, avec jeux gonflables, jeux d’eau, animation avec Cléobule, DJ Louk et bien plus encore.

Le 3 juillet aura lieu un cinéma en plein air gratuit sous le débarcadère de la Polyvalente St-François. Lors de la fin de semaine des ventes de garage, les 11 et 12 juillet, la population sera invitée à visiter gratuitement le Grand marché sur l’île Ronde, une activité organisée en collaboration avec le Corps de cadets 619 Beauceville.

Le mois d’août se déroulera sous le signe de la culture et des rencontres familiales avec les Mardis en musique, les 4, 11, 18 et 25 août à 19h sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François. Une programmation variée attend les spectateurs qui pourront voir gratuitement S.N Danse Country-pop, Marquis Couture, Julia Mae Stone et Sonia Poulin. Des activités familiales pour tous auront lieu les 8 et 9 août sur l’île Ronde avec animation, canon à mousse, camion de bonbons, mini-golf, maquillage pour enfants et bien plus. Durant la même période, la population pourra assister à Beauce Rock du 6 au 8 août. Toutes les activités du mois d’août sont gratuites.