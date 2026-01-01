Les Fermières de Saint-Georges tricotent pour les enfants victimes de la guerre

Des membres des Cercles de Fermières de Saint-Georges participent à la confection de poupées Izzy, destinées à des enfants vivant dans des zones de conflit à travers le monde.

Ce projet s’inscrit dans une initiative humanitaire visant à offrir un réconfort symbolique à des jeunes touchés par la guerre.

Ces petites poupées en laine, fabriquées à la main, sont inspirées d’une démarche amorcée par Carol Isfeld, dont le fils, le caporal-chef Mark « Izzy » Isfeld, les distribuait lors de missions de maintien de la paix. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et est repris par différents groupes, dont celui de Saint-Georges.

Dans la région, des bénévoles ont consacré du temps à tricoter ces objets, qui seront ensuite acheminés par l’entremise d’organisations humanitaires et militaires. Chaque poupée est réalisée de manière artisanale et vise à apporter un soutien moral aux enfants qui les reçoivent.

Au-delà de l’objet, cette initiative met en lumière l’implication communautaire locale dans des actions à portée internationale. Elle témoigne également de la volonté de certains groupes de la Beauce de s’engager dans des gestes de solidarité, même à distance.

Les poupées Izzy sont aujourd’hui reconnues comme un symbole de réconfort et de compassion, portées par des initiatives bénévoles à travers le monde.