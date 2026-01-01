Quoi faire en Beauce du 15 au 17 mai ?

Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 15 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Expositions Célébrons la couleur

Oeuvres de plusieurs artistes.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition de Saint-Prosper

55e édition de l'événement

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 19 h

Samedi 16 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Expositions Célébrons la couleur

Oeuvres de plusieurs artistes.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition de Saint-Prosper

55e édition de l'événement

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 11 h à 23 h

La Tablée Richelieu

Dégustation de vins et fromages

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 17 h

Beauce Rock Contest

Sept groupes tentent de se qualifier pour la finale.

Où: Centre des loisirs — Beauceville

Quand: dès 19 h

Courses à l'Autodrome Chaudière

Catégories Sportsman, Vintage, Légendes Modifiées et Sport Compact Senior

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 9 h

Dimanche 17 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Expositions Célébrons la couleur

Oeuvres de plusieurs artistes.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Courses à l'Autodrome Chaudière

Catégories Mini Sportsman, Triple Couronne Féminine, Mini Mods et NASCAR Sport Compact.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 9 h

Fête familiale

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles

Où: Parc-des-Sept-Chutes — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Exposition de Saint-Prosper

55e édition de l'événement

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 11 h à 23 h

Cette semaine

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: Mardi 19 mai, de 13 h à 14 h 30