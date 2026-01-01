Un spectacle de conte et dessin présenté à Saint-Prosper

La municipalité de Saint-Prosper accueillera, le 10 avril prochain, le spectacle « L’arbre du village », une performance artistique mêlant conte et illustration en direct.

L’activité s’adresse à la fois aux élèves et au grand public, dans une volonté de proposer une offre culturelle accessible en Beauce.

Présenté par François Bergeron, aussi connu sous le nom de « L’artiste à la craie », le spectacle repose sur un conte à caractère intergénérationnel portant sur la solidarité et la vie en communauté.

L’artiste réalisera en simultané des illustrations à la craie, créant progressivement le décor au fil du récit.

Une représentation est prévue en après-midi pour les élèves de l’école élémentaire Trait-d’Union, tandis qu’une seconde prestation sera offerte en soirée, à compter de 19 h, pour l’ensemble de la population.

L’événement vise notamment à rendre la culture plus accessible en milieu municipal, en proposant une activité à faible coût dans un contexte local.