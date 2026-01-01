L'Abbé François Proulx dans Les Traîtres, ça commence ce soir

Les aventures du prêtre François Proulx, de Beauceville, dans la 3e saison des Traîtres commence ce soir, dès 20 h, sur Noovo et Crave.

Rappelons que l'abbé se trouve parmi les 22 participants de cette nouvelle saison dont l'objectif est de commettre des trahisons impitoyables et de tisser des mensonges audacieux, afin d'aller le plus loin possible et tenter de remporter jusqu’à 100 000 $.

Le Beauceron de 42 ans est vicaire à temps partiel à la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Il sera accueilli avec ses camarades par l’hôtesse du manoir, Karine Vanasse.

EnBeauce.com suivra l'émission pour vous et vous rapportera le parcours du Beauceron après chaque épisode.