Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 22 au 24 mai ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 22 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Beauce Rock Contest
Grande finale de la sélection.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand: dès 19 h
Match des Jarrets Noirs de Beauce
Contre les Pirates de Haute-St-Charles.
Où: Terrain de baseball Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Comédie Panique au casse-croûte
Produite par le SLDC de Saint-Philibert.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert
Quand: dès 19 h 30
Les 24 heures de mai
Observation d'oiseaux par le groupe des ornithologues de Beauce-Etchemins (GOBE).
Où: Tout le territoire de la Beauce-Etchemin
Quand: de 18 h, au lendemain 18 h.
Samedi 23 mai
Course colorée
Organisée par les écoles primaires des Sittelles et Dionne.
Où: Parc des Sept-Chutes — Saint-Georges
Quand: dès 9h
Marathon de danse country
Activité de financement de la 61e finales des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027
Où: Chapelle Fraser — Beauceville
Quand: dès 14 h
Marché printanier
Artisanat, créations et découvertes locales
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: de 10h à 16h
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Comédie Panique au casse-croûte
Produite par le SLDC de Saint-Philibert.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 24 mai
Fête Hortiflore
Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.
Où: Quartier de la débâcle (Maison Fortier) — Beauceville
Quand: de 9 h à 15 h
Famille en fête
Jeux gonflables, caserne mobile, mini-golf, jeux vidéos, maquillages...
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin
Quand: de 11 h à 16 h
Comédie Panique au casse-croûte
Produite par le SLDC de Saint-Philibert.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert
Quand: dès 13 h 30
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Qualification provinciale junior de golf
Organisée par l'Association régionale de golf de Québec.
Où: Club de golf de Beauceville — Beauceville
Quand: dès 9h
Cette semaine
Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Local de la FADOQ — Saint-Victor
Quand: Mardi 26 mai, de 13 h 30 à 15 h
AGA de la Coop santé Robert-Cliche
Bilan e la dernière année financière.
Où: Hôtel La cache du Golf — Beauceville
Quand: Mardi 26 mai, dès 19 h