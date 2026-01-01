Secondaire en spectacle: trois numéros beaucerons au Rendez-vous panquébécois

Suite à la première finale régionale de Secondaire en spectacle, trois numéros beaucerons représenteront Chaudière-Appalaches au Rendez-vous panquébécois.

Ces qualifications se sont tenues les 1er et 2 avril, à la salle Méchatigan de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. On y retrouvait l’École des Appalaches, l’École secondaire Veilleux, la Polyvalente Bélanger, la Polyvalente Benoît-Vachon, la Polyvalente des Abénaquis, l’École secondaire de La Rencontre ainsi que l’École secondaire Saint-Damien.

La seconde finale régionale aura lieu les 9 et 10 avril à l’espace Jean-La-Mennais du Juvénat Notre-Dame-du-Saint-Laurent, à Lévis.

Trois numéros sélectionnés

Disincarnated - Polyvalente Bélanger

Interprété par Lucas Boucher, Lenny Lachance, Jaydon Pépin et Marcus Reyes Camberos (récipiendaire de la Bourse de La Fondation Bob Bissonnette). Le groupe a séduit les juges avec son énergie sur scène. Ces élèves se sont démarqués par leur maîtrise de leurs instruments dans cette pièce de rock métal de Gorguts.

Prélude et allegro - Polyvalente Bélanger

Réalisé par Jorge Oswaldo Gonzalez Flores. Son interprétation de la pièce de Fritz Kreisler au violon a été réalisée avec brio. Encore une fois cette année, il a impressionné par sa maîtrise de son instrument et son audace. Il représentera la région pour la 3e fois consécutive au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.

Le temps des cathédrales - École des Appalaches

Chanté par Emmanuel Castro. L’artiste a interprété le classique de la comédie musicale Notre-Dame de Paris de façon magistrale. Sa présence sur scène et la justesse de sa voix ont impressionné les juges.

Les artistes de ces numéros obtiennent leur laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. Du 28 au 31 mai prochain, ils prendront part à des formations et des activités touristiques stimulantes, avec d’autres jeunes passionnés des arts de la scène.

En plus de vivre les activités du RVPQ, ces trois numéros seront présentés sur scène pendant l’événement. Ils représenteront la région de la Chaudière-Appalaches lors de l’un des six spectacles des lauréats. Des billets pour ces derniers seront mis en vente à la mi-mai.

Autres prix

Anne-Sophie Boulanger, de l’École des Appalaches, a obtenu la Mention Groupe Salto et le prix de la relève pour son numéro Solas.

Le Coup de cœur du public, présenté par les députées et députés provinciaux de la Chaudière-Appalaches, a été remis à Arnaud Lacasse, Malik Normand, Élie Roy, Jérémy St-Hilaire et Jossua Thibault, de la Polyvalente Benoît-Vachon, pour le numéro intitulé Compter les corps.

Enfin, le Prix prestation - Festival Solstice a été décerné à Luana Armelin Pitelli, de l’École secondaire Veilleux, pour le numéro Tico Tico.