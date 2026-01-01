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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

durée 06h00
4 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 4 avril

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Fermette de Pâques
Animation et surprises.
Où:  Les Galeries de la Chaudière — Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 16 h

Séries de la Ligue M25
Lévis 3 contre Belay Construction.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 13 h

Séries de la Ligue M25
Lévis 2 contre Paw-Paw St-Georges.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 15 h

Séries de la Ligue M25
Beauce-Centre contre Métal Tech.
Où:  Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 15 h 30

Séries de la Ligue M25
Lévis 1 contre Beauce-Nord.
Où:  Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 17 h 30

Match 4 de la finale dans la Ligue de hockey Côte-Sud
Sainte-Marie reçoit Saint-Jean-Port-Joli.
Où:  Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h

Dimanche 5 avril

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Cette semaine

Réunion régulière des Fermières de Saint-Georges
Rencontre du Cercle No 33.
Où:  4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: Mercredi 8 avril dès 13 h 30

Vie culturelle mariveraine
Rencontre d'information pour discuter de la politique culturelle de la Ville.
Où:  Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: Mercredi 8 avril dès 19 h

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