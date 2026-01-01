Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 4 avril

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Fermette de Pâques

Animation et surprises.

Où: Les Galeries de la Chaudière — Sainte-Marie

Quand: de 13 h à 16 h

Séries de la Ligue M25

Lévis 3 contre Belay Construction.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès 13 h

Séries de la Ligue M25

Lévis 2 contre Paw-Paw St-Georges.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès 15 h

Séries de la Ligue M25

Beauce-Centre contre Métal Tech.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 15 h 30

Séries de la Ligue M25

Lévis 1 contre Beauce-Nord.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 17 h 30

Match 4 de la finale dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Sainte-Marie reçoit Saint-Jean-Port-Joli.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h

Dimanche 5 avril

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Cette semaine

Réunion régulière des Fermières de Saint-Georges

Rencontre du Cercle No 33.

Où: 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: Mercredi 8 avril dès 13 h 30