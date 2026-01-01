Un été «punché» au Théâtre de l’Hôtel de Ville 

Pour sa 17e saison, le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce voit grand et promet un été haut en couleur.

«Cette année, on veut en mettre plein la vue! Des comédies rythmées, pleines d’action, de surprises et surtout… de fous rires», lance le directeur, Sébastien Hamel.

À la suite d’un sondage réalisé auprès du public en janvier dernier, afin d’améliorer l’expérience des spectateurs et de créer des moments toujours plus mémorables, le théâtre a choisi de miser sur une saison résolument «punchée».

Les trois pièces seront d’une durée maximale de deux heures, afin d’offrir un spectacle condensé, efficace et rempli de rebondissements. «Nous voulons offrir une expérience optimale où le plaisir est concentré du début à la fin. L’objectif est simple: que les spectateurs quittent la salle avec le sourire et l’envie de revenir!», ajoute M. Hamel.

Trois comédies au programme

Du 18 juin au 15 août, trois comédies seront présentées pour un total de 27 représentations.

Les premiers à fouler les planches du théâtre sera la troupe des Coups de tête, composée de Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel. Du 18 juin au 4 juillet, ils présenteront la pièce Méfiez-vous des Innocents, écrite et mise en scène par Sébastien Hamel.

La deuxième pièce, L’intrus, d’Yves Amyot, sera à l'affiche du 9 au 25 juillet. Le spectacle sera une mise en scène de Laurie Poulin, qui sera aussi sur les planches avec Chantale Boulanger, Akeem Lafrenière et Antoine Mazot.

Enfin, la troupe des Amuse-Gueules offrira la 3e comédie de la saison estivale, du 30 juillet au 15 aoû, avec Homme au bord de la crise d’hormones, une pièce écrite par Carole Tremblay. Elle mettra de l’avant les comédiens Guylaine Mercier, Bianka Gilbert, Pierre Boucher et Jean-Pierre Poulin.

Les trois comédies seront présentées dans salle de spectacles habituelle à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce, les jeudis, vendredis et vendredis, aux dates annoncés. Toutes les représentations débutent à 20 h. Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie en ligne du théâtre (www.theatrehv.com). Tous les détails de la programmation peuvent être aussi consultés sur ce site internet ou encore la page Facebook de la troupe.