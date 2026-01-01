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Un dernier spectacle le 18 avril

Fin de saison pour Les Concerts sous le clocher

durée 10h00
5 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le tout dernier spectacle de la saison des Concerts sous le clocher, présenté le 18 avril à l'église de Saint-Georges, mettra en vedette des artistes de chez-nous.

Sous le thème Chants d’amour à travers le temps, les prestations s'appuieront sur les voix des sopranos Michèle Bolduc et Marie-Pierre Drouin, auxquelles se joindra le ténor Pierre Verreault. Quant à la musique, elle sera assurée par Élisabeth Vachon, au violon, et Esther Bureau, au piano.

Le répertoire de chansons d'amour sera varié dans tous les styles et à toutes les époques, comprenant un juste mélange de pièces connues, dont L’hymne à l’amour, Yesterday, Une chance qu’on s’a, Con te partiro, L’essentiel, et bien d’autres.

On peut se procurer des billets aux Amants de la scène, via le site internet, en personne au bureau même ou encore par téléphone – avec carte de crédit (418 228-2455). Vous pourrez aussi acheter des billets à l’entrée, le jour du concert (payables en argent seulement). Le coût est de 40 $ pour les adultes et 20 $ pour les étudiants.

Le spectacle débutera à 19 h 30 le samedi 18 avril. 

 

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