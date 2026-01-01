Quoi faire en Beauce du 10 au 12 avril ?

Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 10 avril

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Collecte de sang à Saint-Éphrem

Objectif de 100 donneurs.

Où: Complexe multifonctionnel — Saint-Éphrem

Quand: de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Saint-Martin

Objectif de 60 donneurs.

Où: Salle municipale — Saint-Martin

Quand: de 14 h à 20 h

Match 5 de la finale dans la Ligue régionale de hockey

Lac-Mégantic reçoit Coaticook.

Où: Centre sportif Mégantic — Lac-Mégantic

Quand: dès 20 h 30

Samedi 11 avril

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Rendez-vous provincial de hockey sur glace de la formation professionnelle

Il s'agit de la 17e présentation de l'événement.

Où: Centre sportif Lacroix Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 7 h

Tournoi provincial d'haltérophilie

Organisé par le Club d'haltérophilie de Beauce.

Où: Auditorium de la polyvalente de Saint-Georges

Quand: dès 8 h 30

Coupe Espoir de natation

Près de 400 nageurs en provenance de 38 clubs du Québec.

Où: Piscine du Complexe multisports — Saint-Georges

Quand: éliminatoires en matinée; finales dès 16 h

Match 6 de la finale dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Sainte-Marie reçoit Saint-Jean-Port-Joli.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 21 h

Dimanche 12 avril

Exposition Créer sans limites

Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Coupe Espoir de natation

Près de 400 nageurs en provenance de 38 clubs du Québec.

Où: Piscine du Complexe multisports — Saint-Georges

Quand: éliminatoires en matinée; finales dès 16 h

Vernissage de l'exposition Douceurs du moment

Oeuvres de l'artiste-peintre Véronica Belam.

Où: Galerie d’art du Café du Mille-Lieux— Saint-Georges

Quand: dès 11 h

Journée portes ouvertes à la Maison Moisson Beauce

Ouvert à tous.

Où: 17277, 23e avenue — Saint-Georges

Quand: de 11 h à 16 h

Vernissage de l'exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: dès 13 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Prosper

Objectif de 100 donneurs.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins,— Saint-Prosper

Quand: Lundi 13 avril, de 14 h à 20 h

Conférence horticole de Martin Boisvert sur les légumes vivaces

Organisée par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville.

Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville

Quand: Mardi 14 avril, dès 19 h