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Par l'artiste Orélien

Une exposition entre pierre et équilibre au Musée Marius-Barbeau

durée 08h00
25 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Musée Marius-Barbeau, à Saint-Joseph-de-Beauce, présente l’exposition Entre ciel et pierres depuis ce dimanche 24 mai. Cette nouvelle exposition met en lumière le travail d’Orélien, un artiste qui explore l’équilibre des pierres en pleine nature.

Sans colle ni structure cachée, ses œuvres reposent uniquement sur la précision du geste et la recherche du point d’équilibre propre à chaque roche. Ces créations, souvent fragiles et éphémères, disparaissent parfois peu après leur réalisation.

La photographie et le film occupent donc une place importante dans l’exposition, puisqu’ils permettent de conserver une trace de ces sculptures temporaires. À travers les images présentées, le public pourra découvrir le dialogue entre les paysages, la lumière, la matière et le mouvement.

Français d’origine et designer de formation, Orélien s’est installé au Québec il y a une vingtaine d’années. Son parcours l’a mené vers l’art de la récupération, la création d’objets, de mobilier et d’installations, en plus de sa pratique en land art et en équilibre de pierres.

Son travail s’intéresse notamment aux notions d’équilibre, d’impermanence et de relation entre l’humain et son environnement. L’artiste partage aussi sa démarche lors d’ateliers et de démonstrations destinés au grand public.

L’exposition Entre ciel et pierres sera présentée jusqu’au 30 août. Le Musée Marius-Barbeau est ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 16 h 30, ainsi que le dimanche, de 11 h à 16 h. À compter du 21 juin, il sera ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, jusqu’en septembre.

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