La première fête Hortiflore de Beauceville en images

La Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville tenait, ce dimanche 24 mai, la première édition de la fête Hortiflore, au sein du Quartier de la débâcle.

L'événement a permis de rassembler plusieurs producteurs locaux ainsi que des organismes du territoire comme Le Murmure, le Comité d'aide de Beauceville et la Maison des jeunes Beauce-Centre.

La journée s'est conclue par une visite guidée de la forêt nourricière. EnBeauce.com vous propose un retour en photos de cette première édition.