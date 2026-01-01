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École Jésus-Marie de Beauceville

Création artistique: un tout premier vernissage des plus réussis

durée 15h00
25 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Près de 200 personnes se sont agglutinées dans les corridors du 4e étage de l’École Jésus-Marie de Beauceville, le 14 mai, pour admirer la production du cours de création artistique.

En effet, plus de 100 oeuvres réalisées par les élèves de 5e secondaire tout au long de l’année scolaire ont fait l'objet d'une exposition mettant en valeur leur créativité et l’aboutissement de leur parcours au secondaire.

Il s'agissait de la toute première expérience du genre, a expliqué le grand responsable de l'événement, Jérémy Paquet, enseignant en arts plastiques au sein de l'établissement.

Il a fait savoir que les élèves ont conçu et organisé ce vernissage de A à Z. Au fil de l’année, ils ont exploré différentes techniques, notamment la peinture, le dessin et la sculpture, dans un contexte favorisant l’autonomie et la création personnelle.

Ce projet revêt un caractère particulier, puisqu’il met en lumière une relève artistique en émergence. « Le cours de création artistique vise à préparer les élèves aux programmes collégiaux en arts, notamment en arts visuels. Il mise sur le développement du plein potentiel de chaque élève en les plaçant dans des situations de création authentiques, où leur créativité et leur initiative sont au cœur du processus », a dit le professeur Paquet.

Un jury de trois personnes, dont deux professeurs du département d'arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches, ont évalué les oeuvres et leurs créateurs.

Deux élèves ont été reconnus.

D'abord Justine Turcotte, qui a été choisie pour son engagement exemplaire et sa rigueur constante au fil de l’année. Elle s’est imposée comme un pilier indispensable de l’organisation du vernissage. 

Le second est Elliot Gosselin. Il a connu une progression artistique fulgurante et un dévouement exceptionnel dans chacun de ses projets entrepris.

Enfin, le prix Coup de coeur, voté par le public, est allé à Hyacinthe Boileau.

«C'est certainement le début d'une tradition qui commence en force. Nous avons l'ambition, ici à l'École Jésus-Marie, de nous positionner comme le tremplin secondaire-cégep en arts visuels en Beauce», a conclu Jérémy Paquet.

 

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