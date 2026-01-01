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Épisode 1

Les Traîtres: l'Abbé François Proulx au coeur d'un dilemme

durée 11h00
7 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La troisième saison des Traîtres a donné le ton dès le premier épisode, alors que le Beauceron François Proulx et les 21 autres participants ont dû faire face à leur premier défi.

D’abord, les invités se sont rendus au Manoir de Karine Vanasse où ils se sont rencontrés pour la première fois. « Ça reste que c’est épique », a souligné le Beaucevillois de 42 ans, en découvrant les lieux. Ils ont passé une première nuit sur place, avant de se rendre à la table ronde dès le lendemain matin. « J’ai besoin de dormir ce soir pour me reposer, parce que dès demain ça contre-attaque », a-t-il ajouté. 

À leur arrivée, tous les participants étaient des Fidèles. Cependant, la maître du jeu a choisi deux personnes qui sont devenus Traîtres, Geneviève et Dominique. Leur mission : éliminer leurs adversaires en secret tout en évitant d’être démasqués. De leur côté, les fidèles devront tenter de découvrir qui ment. En parallèle, les candidats devront relever des défis afin de faire grimper la cagnotte commune jusqu’à 100 000 $.

Avant de faire son choix, Karine s’est entretenue individuellement avec chacun des invités en les interrogeant sur leurs forces et leur motivation. « J’ai vraiment envie de détecter les traîtres. En tant que prêtre on devient spécialiste de l’humain, spécialiste de l’âme. Quand on gratte un peu, on finit par savoir qu'elle est la vraie émotion qui se cache derrière », a indiqué François, premier prêtre à participer à l’émission. Suite à la table ronde, il a été soulagé d’apprendre qu’il restait parmi les Fidèles, bien que certains se posent déjà des questions le concernant.

Un premier défi

Les 22 candidats ont participé à leur première mission. Répartis en cinq équipes, ils devaient se libérer d’une embarcation enchaînée à une bombe au milieu d’un lac, tout en résolvant des énigmes. Ensuite, il fallait ramer jusqu’à une plateforme pour récupérer une partie de la cagnotte. Chaque équipe pouvait amasser jusqu’à 2 000 $, avant de revenir au rivage dans un temps limité de 30 minutes. Les équipes les plus rapides obtenaient une protection contre le meurtre de la nuit.

François faisait partie de l’équipe dite « mathématique ». Malgré leurs efforts et leur confiance envers une coéquipière, le groupe n’a pas réussi à résoudre l’énigme à temps. « Je veux tellement être protégé du meurtre de ce soir », a-t-il confié, visiblement déçu. Son équipe ne bénéficiera donc pas de protection pour la première nuit.

Un retournement de situation

Un retournement de situation a mis François dans une drôle de posture. L’une des deux Traîtres, Geneviève, a dû choisir deux personnes qu’elle considérait comme de potentielles Traîtres en devenir, dont le Beauceron. Puis, c’est la deuxième Traître Dominique qui a le pouvoir de trancher qui de ces deux personnes deviendra Traître et qui sera tuée.

C’est dans le prochain épisode, diffusé lundi prochain dès 20h sur Noovo et Crave, que nous saurons s’il poursuit l’aventure. 

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