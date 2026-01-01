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11 projets sélectionnés

Plus de 9,3 M $ investis pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

durée 14h00
8 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé les 11 projets soutenus au premier appel à projets grâce à un investissement global de plus de 9,3 M $ dans la région.

Lors de cet appel, des projets touristiques répondant aux catégories « Attraits, activités et équipements » et « Développement numérique d’une entreprise » étaient attendus. De tous les projets déposés, 11 d’entre eux se sont démarqués. Près de 600 000 $ ont été accordés par l’entremise de l’EPRTNT 2025-2027 pour réaliser les projets retenus.

« Nos entrepreneurs touristiques sont au cœur du dynamisme de la Chaudière-Appalaches et travaillent très fort pour innover afin d'attirer encore plus de visiteurs. Avec Tourisme Chaudière-Appalaches, nous démontrons encore une fois que nous sommes présents pour encourager les initiatives qui stimulent l’économie locale et font rayonner notre région! », a souligné Samuel Poulin, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. 

Voici les projets sélectionnés:

CATÉGORIE

NOM DE L’ENTREPRISE

TITRE DU PROJET

AIDE ACCORDÉE

Attraits, activités et équipements

La Terre du 9

Construction d'infrastructures agrotouristiques

99 999 $

Minéro - Musée de Thetford | KB3

Renouvellement de l'exposition permanente

99 999 $

Miller Zoo inc.

Construction d'un pavillon d'accueil

99 999 $

Musée Riopelle de l'Isle-aux-Grues               

Construction d'un musée

99 999 $

Robko Aventures inc. (Mont Adstock)

Augmentation de la capacité d'enneigement et ajout de quatre pistes de ski

99 999 $

Développement numérique d’une entreprise

9149-8329 Québec inc. (Lévis Centre des congrès)

Refonte du site Web

12 479 $

9172-2074 Québec inc. (Auberge des Glacis)

Refonte complète du site Web et de l'image numérique

23 948 $

Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (Parc du Massif du Sud)           

Refonte de l'expérience utilisateur du site Web

12 250 $

Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau               

Refonte du site Web et de l'image numérique

24 040 $

Moulin La Lorraine

Refonte du site Web

5 200 $

Parc régional des Appalaches

Refonte du site Web

19 946 $

 

« Je suis fière que notre gouvernement, avec la collaboration de Tourisme Chaudière-Appalaches, appuie des projets qui contribuent à bonifier l’offre touristique de la région. Le tourisme contribue à enrichir nos communautés, et c’est en soutenant son développement qu’on générera encore davantage de retombées socioéconomiques », a indiqué Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

« Cette année, nous sommes heureux de pouvoir aider à la fois cinq attraits touristiques qui sauront contribuer davantage à l'attractivité de la destination, en plus de six projets numériques qui bénéficieront à la qualité de l'expérience des visiteurs », a ajouté Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches et président du comité de gestion de l’entente.

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