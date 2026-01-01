11 projets sélectionnés
Plus de 9,3 M $ investis pour le tourisme en Chaudière-Appalaches
Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé les 11 projets soutenus au premier appel à projets grâce à un investissement global de plus de 9,3 M $ dans la région.
Lors de cet appel, des projets touristiques répondant aux catégories « Attraits, activités et équipements » et « Développement numérique d’une entreprise » étaient attendus. De tous les projets déposés, 11 d’entre eux se sont démarqués. Près de 600 000 $ ont été accordés par l’entremise de l’EPRTNT 2025-2027 pour réaliser les projets retenus.
« Nos entrepreneurs touristiques sont au cœur du dynamisme de la Chaudière-Appalaches et travaillent très fort pour innover afin d'attirer encore plus de visiteurs. Avec Tourisme Chaudière-Appalaches, nous démontrons encore une fois que nous sommes présents pour encourager les initiatives qui stimulent l’économie locale et font rayonner notre région! », a souligné Samuel Poulin, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.
Voici les projets sélectionnés:
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CATÉGORIE
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NOM DE L’ENTREPRISE
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TITRE DU PROJET
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AIDE ACCORDÉE
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Attraits, activités et équipements
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La Terre du 9
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Construction d'infrastructures agrotouristiques
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99 999 $
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Minéro - Musée de Thetford | KB3
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Renouvellement de l'exposition permanente
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99 999 $
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Miller Zoo inc.
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Construction d'un pavillon d'accueil
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99 999 $
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Musée Riopelle de l'Isle-aux-Grues
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Construction d'un musée
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99 999 $
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Robko Aventures inc. (Mont Adstock)
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Augmentation de la capacité d'enneigement et ajout de quatre pistes de ski
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99 999 $
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Développement numérique d’une entreprise
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9149-8329 Québec inc. (Lévis Centre des congrès)
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Refonte du site Web
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12 479 $
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9172-2074 Québec inc. (Auberge des Glacis)
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Refonte complète du site Web et de l'image numérique
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23 948 $
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Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (Parc du Massif du Sud)
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Refonte de l'expérience utilisateur du site Web
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12 250 $
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Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau
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Refonte du site Web et de l'image numérique
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24 040 $
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Moulin La Lorraine
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Refonte du site Web
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5 200 $
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Parc régional des Appalaches
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Refonte du site Web
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19 946 $
« Je suis fière que notre gouvernement, avec la collaboration de Tourisme Chaudière-Appalaches, appuie des projets qui contribuent à bonifier l’offre touristique de la région. Le tourisme contribue à enrichir nos communautés, et c’est en soutenant son développement qu’on générera encore davantage de retombées socioéconomiques », a indiqué Amélie Dionne, ministre du Tourisme.
« Cette année, nous sommes heureux de pouvoir aider à la fois cinq attraits touristiques qui sauront contribuer davantage à l'attractivité de la destination, en plus de six projets numériques qui bénéficieront à la qualité de l'expérience des visiteurs », a ajouté Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches et président du comité de gestion de l’entente.