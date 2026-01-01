Plus de 9,3 M $ investis pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2025-2027, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a dévoilé les 11 projets soutenus au premier appel à projets grâce à un investissement global de plus de 9,3 M $ dans la région.

Lors de cet appel, des projets touristiques répondant aux catégories « Attraits, activités et équipements » et « Développement numérique d’une entreprise » étaient attendus. De tous les projets déposés, 11 d’entre eux se sont démarqués. Près de 600 000 $ ont été accordés par l’entremise de l’EPRTNT 2025-2027 pour réaliser les projets retenus.

« Nos entrepreneurs touristiques sont au cœur du dynamisme de la Chaudière-Appalaches et travaillent très fort pour innover afin d'attirer encore plus de visiteurs. Avec Tourisme Chaudière-Appalaches, nous démontrons encore une fois que nous sommes présents pour encourager les initiatives qui stimulent l’économie locale et font rayonner notre région! », a souligné Samuel Poulin, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Voici les projets sélectionnés:

CATÉGORIE NOM DE L’ENTREPRISE TITRE DU PROJET AIDE ACCORDÉE Attraits, activités et équipements La Terre du 9 Construction d'infrastructures agrotouristiques 99 999 $ Minéro - Musée de Thetford | KB3 Renouvellement de l'exposition permanente 99 999 $ Miller Zoo inc. Construction d'un pavillon d'accueil 99 999 $ Musée Riopelle de l'Isle-aux-Grues Construction d'un musée 99 999 $ Robko Aventures inc. (Mont Adstock) Augmentation de la capacité d'enneigement et ajout de quatre pistes de ski 99 999 $ Développement numérique d’une entreprise 9149-8329 Québec inc. (Lévis Centre des congrès) Refonte du site Web 12 479 $ 9172-2074 Québec inc. (Auberge des Glacis) Refonte complète du site Web et de l'image numérique 23 948 $ Corporation d'aménagement et de développement du Massif du Sud (Parc du Massif du Sud) Refonte de l'expérience utilisateur du site Web 12 250 $ Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau Refonte du site Web et de l'image numérique 24 040 $ Moulin La Lorraine Refonte du site Web 5 200 $ Parc régional des Appalaches Refonte du site Web 19 946 $

« Je suis fière que notre gouvernement, avec la collaboration de Tourisme Chaudière-Appalaches, appuie des projets qui contribuent à bonifier l’offre touristique de la région. Le tourisme contribue à enrichir nos communautés, et c’est en soutenant son développement qu’on générera encore davantage de retombées socioéconomiques », a indiqué Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

« Cette année, nous sommes heureux de pouvoir aider à la fois cinq attraits touristiques qui sauront contribuer davantage à l'attractivité de la destination, en plus de six projets numériques qui bénéficieront à la qualité de l'expérience des visiteurs », a ajouté Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches et président du comité de gestion de l’entente.