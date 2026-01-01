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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

durée 06h00
23 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 23 mai

Course colorée 
Organisée par les écoles primaires des Sittelles et Dionne.
Où: Parc des Sept-Chutes — Saint-Georges
Quand: dès 9h

Marathon de danse country
Activité de financement de la 61e finales des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027
Où: Chapelle Fraser — Beauceville
Quand: dès 14 h

Marché printanier 
Artisanat, créations et découvertes locales
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: de 10h à 16h

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Comédie Panique au casse-croûte
Produite par le SLDC de Saint-Philibert.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert
Quand: dès 19 h 30

Dimanche 24 mai

Fête Hortiflore
Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.
Où: Quartier de la débâcle (Maison Fortier) — Beauceville
Quand: de 9 h à 15 h

Famille en fête
Jeux gonflables, caserne mobile, mini-golf, jeux vidéos, maquillages...
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin
Quand: de 11 h à 16 h

Comédie Panique au casse-croûte
Produite par le SLDC de Saint-Philibert.
Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert
Quand: dès 13 h 30

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Qualification provinciale junior de golf
Organisée par l'Association régionale de golf de Québec.
Où: Club de golf de Beauceville — Beauceville
Quand: dès 9h

Cette semaine

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Local de la FADOQ — Saint-Victor
Quand:  Mardi 26 mai, de 13 h 30 à 15 h

AGA de la Coop santé Robert-Cliche
Bilan e la dernière année financière.
Où: Hôtel La cache du Golf — Beauceville
Quand:  Mardi 26 mai, dès 19 h

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