Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 23 mai

Course colorée

Organisée par les écoles primaires des Sittelles et Dionne.

Où: Parc des Sept-Chutes — Saint-Georges

Quand: dès 9h

Marathon de danse country

Activité de financement de la 61e finales des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027

Où: Chapelle Fraser — Beauceville

Quand: dès 14 h

Marché printanier

Artisanat, créations et découvertes locales

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: de 10h à 16h

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Comédie Panique au casse-croûte

Produite par le SLDC de Saint-Philibert.

Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 24 mai

Fête Hortiflore

Organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville.

Où: Quartier de la débâcle (Maison Fortier) — Beauceville

Quand: de 9 h à 15 h

Famille en fête

Jeux gonflables, caserne mobile, mini-golf, jeux vidéos, maquillages...

Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin

Quand: de 11 h à 16 h

Comédie Panique au casse-croûte

Produite par le SLDC de Saint-Philibert.

Où: Centre multifonctionnel — Saint-Philibert

Quand: dès 13 h 30

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Qualification provinciale junior de golf

Organisée par l'Association régionale de golf de Québec.

Où: Club de golf de Beauceville — Beauceville

Quand: dès 9h

Cette semaine

Café-causerie Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Local de la FADOQ — Saint-Victor

Quand: Mardi 26 mai, de 13 h 30 à 15 h