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Aides financières totalisant 230 809 $

La MRC Beauce-Sartigan soutien des promoteurs événementiels de la région

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22 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a autorisé le versement de cinq aides financières totalisant 230 809 $ à des promoteurs événementiels du territoire afin de soutenir l’acquisition d’équipements visant à améliorer et professionnaliser l’offre touristique et culturelle régionale.

Stations d’eau

Dans ce cadre, Expo Beauce et la Ville de Saint-Georges procéderont à l’acquisition de deux stations d’eau, chacune munie de trois distributeurs permettant de desservir simultanément trois usagers. Ces installations contribueront à réduire l’empreinte écologique des événements en limitant l’utilisation de bouteilles d’eau à usage unique.

Estrades fixes et modulaires

Ces deux organisations feront également l’acquisition d’estrades fixes et modulaires. Ces équipements répondront à divers besoins, notamment dans le cadre de la 61e finale des Jeux du Québec, des activités des associations sportives locales ainsi que des événements nécessitant l’accueil d’un grand nombre de participants dans des espaces restreints.

Chapiteaux

Par ailleurs, quatorze chapiteaux de différentes dimensions seront acquis par la 61e finale des Jeux du Québec 2027, le Spectacle Grand Feux St-Honoré et Expo Beauce. Ces acquisitions permettront aux organismes de réduire les coûts récurrents liés à la location d’équipements événementiels.

Barrières de foule et remorque

Les municipalités de Courcelles–Saint-Évariste et de Saint-Gédéon-de-Beauce collaboreront quant à elles pour l’achat de clôtures de contrôle de foule ainsi que d’une remorque facilitant leur transport sur le territoire.

Mobilier urbain amovible

Enfin, la 61e finale des Jeux du Québec 2027 se dotera de mobilier urbain en bois afin d’aménager des espaces accueillants pour les festivaliers lors des éditions 2026 et 2027. Ce mobilier sera par la suite redistribué à des municipalités et organisations du territoire pour une utilisation à long terme, notamment dans les parcs.

Les équipements acquis dans le cadre de ces projets seront rendus disponibles à faible coût aux municipalités et aux organisations du territoire qui en feront la demande auprès des organismes propriétaires, favorisant ainsi leur accessibilité et leur utilisation à l’échelle régionale.

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