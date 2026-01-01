Le Mercredi-Étudiant de retour sur la scène du Cégep le 15 avril

Le Mercredi-Étudiant sera de retour le mercredi 15 avril à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Cette édition réunira près d’une soixantaine d’artistes de la relève dans un spectacle de variétés composé d’une douzaine de numéros et ponctué de courtes scènes humoristiques.

La programmation propose une sélection d’œuvres revisitées, inspirées d’artistes tels que Three Days Grace, Shania Twain et Megadeth. Sous la coordination de Sébastien Hamel et la direction musicale de Pierre-Olivier Fortin, Laurence Castera et Daniel Bégin, cette production rassemble un éventail d’interprètes et de musicien(ne)s, à la guitare, au piano, à la basse, à la batterie et même au saxophone.

Les gens du public auront le plaisir d’entendre plusieurs voix, dont celles d’Alicia Guay, d’Alexia Hébert, d’Anaël Lacroix, de Charles-Antoine Vachon, de Daphnée Lamontagne, de Faërie Simard, de Julia Lachance, de Marc-Antoine Mercier, de Marie-Laurence Lessard, d’Océanne Gilbert, de Tristan Boulet Dubois et d’Émily Veilleux, qui feront résonner des styles musicaux diversifiés, passant du rock au métal, de la pop à la chanson francophone.

Plusieurs artistes en seront à leur dernière participation au Mercredi-Étudiant, marquant la fin de leur parcours collégial. Tout au long de leurs études, ces cégépien(ne)s ont multiplié les opportunités de se produire, que ce soit en théâtre, en improvisation ou lors d’événements comme Cégeps en spectacle.

« L’édition printanière est toujours la plus relevée, on atteint un paroxysme du talent de nos jeunes qui cumulent plusieurs expériences de scène. Pour nos finissant(e)s, il s’agit aussi d’une dernière occasion de monter sur nos planches. Cette édition reflète bien le chemin parcouru et la qualité du travail accompli au fil des sessions », a précisé Sébastien Hamel, coordonnateur du projet au socioculturel.

La danse occupera également une place dans la programmation avec une création de la troupe L’Étadâme, dirigée par la chorégraphe Anouk Gaudet. Pour rythmer les transitions entre les numéros, l'équipe d'animation proposera des textes originaux. En effet, celle-ci s'est distinguée en relevant le défi d’en assumer elle-même l’écriture, sous la supervision d’Harold Gilbert. Elle est composée d’Esteban Bolduc, Mélina Bergeron, Sarah-Maude Brassard, Maïka Gagné, Éloi Morin, Florence Breton et Tristan Boulet Dubois.

La réalisation technique est assurée par Alexandre Létourneau, Jean-Pierre Bérubé et le comité technique formé d’étudiant(e)s. Le spectacle sera enregistré par NousTV Beauce-Appalaches en vue d’une diffusion sur ses ondes.

Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 10 $ en ligne ou à l’entrée le soir de l’événement.